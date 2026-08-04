임만균 서울시의회 의장, ‘서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’ 참석

4일 서울시교육청서 ‘서울학생필하모닉 오케스트라’ 학생단원 80여 명 격려 전해

지난 4월 문 연 신청사 ‘서울교육마루’ 스마트워크센터·열린교육감실·대강당 등 둘러봐

“학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능 펼치도록 서울시의회가 더 많은 기회 만들 것”



임만균 의장이 4일 서울시교육청에서 열린 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에서 축사하고 있다. 서울시의회 제공



4일 서울시교육청에서 열린 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에 참석한 임만균 의장이 학생들의 연주를 감상하고 있다. 서울시의회 제공



임만균 의장이 4일 서울시교육청에서 개최된 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’ 참석에 앞서 신청사 스마트워크센터를 둘러보고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 임만균 의장은 4일 오후 서울시교육청에서 개최된 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에 참석했다. 이 자리에서 80여 명의 학생 단원들을 격려하는 한편, 새로 문을 연 청사인 ‘서울교육마루’의 개관을 진심으로 축하했다.이날 연주회는 지난 4월 문을 연 시교육청 신청사 ‘서울교육마루’의 개관을 기념하기 위해 마련됐다. 본행사에 앞서 임 의장은 스마트워크센터와 열린교육감실, 대강당, 아트리움 등 청사 내 주요 시설을 꼼꼼히 둘러보았다.임 의장은 “서로 다른 악기가 부딪히고 엇갈리는 시간을 견뎌낸 뒤에야 완성되는 오케스트라처럼 ‘서울교육’이 지향하는 목표도 다르지 않다”며 “학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능을 펼쳐나갈 수 있도록 서울시의회가 더 많은 기회와 희망의 무대를 만들어 줄 것을 약속할 것”이라고 말했다.류정임 리포터