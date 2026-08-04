임만균 서울시의회 의장, ‘서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’ 참석

4일 서울시교육청서 ‘서울학생필하모닉 오케스트라’ 학생단원 80여 명 격려 전해
지난 4월 문 연 신청사 ‘서울교육마루’ 스마트워크센터·열린교육감실·대강당 등 둘러봐
“학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능 펼치도록 서울시의회가 더 많은 기회 만들 것”
서울시의회 임만균 의장은 4일 오후 서울시교육청에서 개최된 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에 참석했다. 이 자리에서 80여 명의 학생 단원들을 격려하는 한편, 새로 문을 연 청사인 ‘서울교육마루’의 개관을 진심으로 축하했다.
이날 연주회는 지난 4월 문을 연 시교육청 신청사 ‘서울교육마루’의 개관을 기념하기 위해 마련됐다. 본행사에 앞서 임 의장은 스마트워크센터와 열린교육감실, 대강당, 아트리움 등 청사 내 주요 시설을 꼼꼼히 둘러보았다.
임 의장은 “서로 다른 악기가 부딪히고 엇갈리는 시간을 견뎌낸 뒤에야 완성되는 오케스트라처럼 ‘서울교육’이 지향하는 목표도 다르지 않다”며 “학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능을 펼쳐나갈 수 있도록 서울시의회가 더 많은 기회와 희망의 무대를 만들어 줄 것을 약속할 것”이라고 말했다.
류정임 리포터