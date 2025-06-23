“자연 도시 강북, ‘숏폼’에 담자”…내달 18일까지 영상 공모전



서울 강북구에서 진행하는 ‘제3회 숏폼 영상 공모전’ 관련 포스터. 강북구 제공

서울 강북구는 자연과 도시가 어우러진 강북의 매력을 영상으로 담는 ‘제3회 숏폼 영상 공모전’을 연다고 23일 밝혔다.누구나 참여할 수 있는 이번 공모전은 ‘내 삶에 힘이 되는 자연도시 강북구’를 주제로 한다. 구를 배경으로 한 문화, 관광, 교육, 여행 등 일상에 관한 이야기를 자유롭게 표현한 30초~1분 미만의 숏폼 영상을 제작한 후 신청서와 함께 내달 18일까지 이메일로 제출하면 된다.수상작은 전문가 심사를 통해 선정된다. 최우수상 1명(상금 150만원), 우수상 2명(상금 각 60만원), 장려상 4명(각 30만원) 등 총 7명에게 상장과 상금을 지급한다. 수상작은 구 공식 유튜브와 SNS 채널을 통해 소개되며, 향후 구정 홍보 콘텐츠로도 활용될 예정이다.이순희 강북구청장은 “이번 공모전은 주민들의 시선에서 바라본 우리 구의 생생한 모습을 공유하고, 자연도시 강북의 매력을 널리 알리는 계기가 될 것”이라며 “창의적이고 감각적인 콘텐츠를 가진 많은 분들의 참여를 기대한다”고 전했다.한편 공모전에 대한 자세한 내용은 구청 누리집을 참고하거나 구 홍보담당관으로 문의하면 된다.임태환 기자