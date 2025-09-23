은평구, ‘대한민국 건강도시상’ 4년 연속 수상 영예 안았다



대한민국건강도시협의회가 주관한 ‘2025 제10회 대한민국 건강도시상 공모전’에서 서울 은평구가 혁신상을 받은 가운데 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 은평구 제공

서울 은평구는 최근 경북 안동에서 열린 ‘2025 제10회 대한민국 건강도시상 공모전’에서 혁신상을 받았다고 23일 밝혔다. 지난 2022년부터 올해까지 무려 4년 연속 수상이다.대한민국 건강도시상은 우수 건강도시 사례를 발굴해 선정하는 국내에서 가장 권위 있는 건강도시 분야 공모전이다. 대한민국건강도시협의회에 가입한 전국 광역·기초자치단체를 대상으로 한다.구는 올해 공모전에서 ‘기후변화 시대, 도시 건강을 재구성하는 건강도시 은평’으로 좋은 점수를 받으며 혁신상을 받았다. 앞서 지난 2022년에는 ‘혼자 또 함께 일상을 걷는 도시 은평’으로 우수상을, 2023년엔 주민이 주도하는 건강 생활 실천 및 건강 친화 환경 조성 사업으로 최우수상을 받았다. 지난해에는 ‘지구는 한 개, 기후는 한계, 행동은 함께’로 공동 정책 분야 최우수상을 받기도 했다.김미경 은평구청장은 “앞으로도 지속 가능한 건강도시의 기반을 마련하기 위한 다양한 정책을 추진하겠다. 이를 통해 살기 좋은 도시를 만들 것”이라며 “특히 민관이 손을 잡고 기후위기에 대응할 수 있도록 하겠다”고 다짐했다.임태환 기자