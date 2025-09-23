이천시, 저소득층 대학생 본인부담등록금 지원···수급자·차상위 ‘전액’

서울Pn

경기 이천시가 2025년 2학기 ‘이천시 저소득층 대학생 본인 부담 등록금 지원 사업’ 신청을 받는다.

교육복지 실현과 균등한 교육의 기회 제공을 위해 이천시가 2022년부터 지원해 오고 있는 사업이다.

본인 부담 등록금은 입학금·등록금 중 국가장학금, 학교·직장 등의 지원금, 기타 법령·조례에 따른 지원금 등을 제외한 ‘본인이 순수하게 부담하는 등록금’이다.

지원 대상자는 복지 대상자로 선정된 ▲기초생활수급자 ▲차상위계층 ▲한 부모가족 ▲장애인(기준중위소득 70% 이하) 대학생으로, 지원 금액은 ▲수급자·차상위는 본인부담금 전액 ▲한 부모·장애인은 본인부담금의 50%로 한 학기당 100만 원까지 지원된다.

신청 자격은 ▲현재 이천시에 주소를 두고 있는 대학생 본인과 가구원 1인 이상이 함께 3년 이상 계속 또는 현재 주소를 두고 있지 않더라도 합산 10년 이상 거주 ▲한국장학재단 국가장학금 사전 신청자로 지원 구간 3구간 이하 ▲성적은 12학점 이수 및 C학점(70점) 이상이어야 한다.

10월 1일부터 10월 31일까지 이천시 누리집을 통해 온라인 신청을 받아 11월~12월 중 차례대로 지급한다.

안승순 기자
