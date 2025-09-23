국제 청소년 리더십 캠프 통해 글로벌 리더로 성장하는 성북구 청소년들

서울Pn

서울 성북구 지역 내 중학생 10명이 지난 13일부터 19일까지 진행된 말레이시아 프탈링자야시 국제 청소년 리더십 캠프에 참가한 가운데 학생들이 기념촬영을 하고 있다. 성북구 제공


서울 성북구는 지역 내 중학생 10명이 최근 열린 말레이시아 프탈링자야시 국제 청소년 리더십 캠프에 참가해 글로벌 리더로 성장할 기회를 가졌다고 23일 밝혔다.

이번 캠프에는 인도네시아와 중국, 일본 등 다양한 국가의 청소년들이 참여했다. 이들은 도시 계획과 지속 가능한 환경 보호, 문화 교류 등 국제사회가 직면한 주요 의제에 대해 학습하고 토론하는 시간을 가졌다.

참가 학생들은 재활용품을 활용한 ‘나의 도시’ 모델 제작과 구를 소개하는 프레젠테이션 발표, UN 아동권리협약 및 기후행동 실천방안 제안 등 다양한 프로그램을 통해 창의적인 아이디어를 나누며 국제적 감각과 문제 해결 능력을 넓혔다.

또한 ‘문화의 밤’ 행사에서 K팝 공연을 선보여 각국 청소년들의 뜨거운 호응을 얻기도 했다. 도시농업 체험, PJ 에코 플라자 방문 등 현지 프로그램에도 참여해 프탈링자야시 주민들과의 우정과 교류를 깊이 다졌다.

구는 이번 국제 청소년 리더십 캠프를 계기로 프탈링자야시와의 우호 협력 관계를 더욱더 강화하고, 청소년 교류 사업과 상호 벤치마킹 등을 추진한다는 방침이다.

캠프에 참가한 장위중학교 3학년 고민정 학생은 “외국 청소년들과 교류하며 다양한 프로그램에 참여할 수 있어 기뻤다”라며 “특히 언어를 넘어 마음으로 소통할 수 있는 친구를 사귈 수 있어 좋았다”고 소감을 전했다.

이승로 성북구청장은 “이번 캠프는 우리 구 청소년들이 세계 각국의 친구들과 함께 배우고 소통하며 글로벌 리더로 성장할 수 있는 뜻깊은 계기”라며 “앞으로도 다양한 국제 교류 프로그램을 통해 미래 세대가 세계를 무대로 활약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

임태환 기자
