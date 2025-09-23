서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 청년 동행 5년 성과…4만명 마음건강 상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울뷰티위크·서울패션위크, 두 달간 ‘2014만

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 바람길숲 7만 4000㎡ 조성… 공기 맑아졌

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

비도 못 말린 영등포 맥주축제… 방문객 예상치 두

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

청소년에게 ‘N개의 꿈’ 심어 주는 마포

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

25일 진로박람회 통해 직업 체험
AI·K컬처존 등 5개 테마존 구성


  •
지난해 열린 마포구진로박람회에서 청소년들이 번역가에 대한 설명을 듣고 있다.
마포구 제공


서울 마포구는 25일 오전 9시 30분부터 월드컵공원과 평화의공원에서 제13회 마포진로박람회 ‘N개의 꿈’을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 박람회는 지역 청소년들에게 진로 탐색과 직업체험의 기회를 제공하는 행사다. ‘N개의 꿈’은 청소년이 스스로 미래를 설계하고 가능성을 확장한다는 의미다. 행사에는 마포구 10개 중학교 1, 2학년 2000여명과 250명의 직업인 멘토가 함께한다. 행사는 ▲스페셜존 ▲인공지능(AI)존 ▲크래프트존 ▲퍼블릭존 ▲K컬처존 등 다섯 개의 테마존으로 꾸며진다.

스페셜존에서는 반려동물 아로마 테라피, 커피 감별사, 워터소믈리에 등 이색적인 직업은 체험할 수 있는 부스가 설치된다. 행사는 학생들이 참여하는 만큼 안전에 가장 중점을 둬 참여 학교별로 시간을 배정해 운영한다.

박강수 마포구청장은 “청소년들이 이번 박람회에서 다양한 직업 세계를 체험하며 자신의 꿈과 진로를 한층 더 구체적으로 설계할 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”라며 “마포구는 앞으로도 미래의 주역인 청소년을 위해 아낌없는 지원을 이어갈 것이다”고 말했다.﻿


김동현 기자
2025-09-23 32면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“현장과 만나야 해결책 보인다”

안병건 도봉구의회 의장

크리에이티브X성수=‘문화창조도시’ 성동[현장 행정]

성수 CT페어 성공 이끈 정원오 구청장

마포구 ‘제3회 레드로드 페스티벌’…한복페스타‧예술

설레는 가을… 서울은 축제중

비도 못 말린 영등포 맥주축제… 방문객 예상치 두

19·20일 이틀간 영등포공원에서 축제 진행 궂은 날씨에도 2만명 방문 예상 훌쩍 넘어 ‘최GPT’ 구청장 중심으로 꼼꼼하게 준비한 덕

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr