대출·입지분석 한번에…강서구, 소기업·소상공인 ‘찾아가는 상담’

중소기업육성기금 융자·자영업 클리닉·창업컨설팅


  •
서울 강서구 찾아가는 금융·경영 클리닉 포스터
서울 강서구 찾아가는 금융·경영 클리닉 포스터


서울 강서구는 오는 12일부터 소기업·소상공인을 위해 ‘찾아가는 원스톱 금융·경영클리닉’을 운영한다고 8일 밝혔다. 저금리 대출 상담이나 입지 분석, 매출 개선방안 등을 인근에서 한번에 상담받을 수 있는 자리다.

강서구는 서울신용보증재단, 우리은행과 함께 8개 권역에서 ▲ 중소기업육성기금 융자 ▲ 자영업 클리닉 ▲ 창업컨설팅 등 종합 상담을 진행할 예정이다. 중소기업과 소상공인을 위한 저금리 대출 상담에서 사업자등록증과 임대차계약서 등을 제출하면, 현장 접수도 가능하다.

상품, 서비스, 노무 관리 등 자영업자가 고민하는 경영 전반에 거쳐 현장 컨설팅도 이뤄진다. 예비 창업자나 창업 3년 이내 소상공인에게 입지 분석이나 매출 개선 방안 등 창업 준비와 안착을 위한 지원도 제공한다. 고용·산재보험료 지원이나 수출상담회, 착한가격업소 지정 등에 대해서도 상담도 가능하다.

상담은 오는 12일부터 다음달 9일까지 8개 상담소별 순차적으로 각 1회씩 총 8회 동안 진행된다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 운영 장소는 서울창업M플러스센터, 강서구 평생학습관, 화곡2동·방화2동·가양3동·화곡6동주민센터, 서울농수산식품공사 강서지사, 서울청년센터 강서 등 8곳이다.

상담은 강서구에 사업장이 있는 소기업·소상공인뿐만 아니라, 아직 사업장이 없어도 창업을 준비 중인 누구나 참여할 수 있다..

진교훈 구청장은 “생업에 바빠 상담 기회를 얻기 어려웠던 소상공인들에게 이번 찾아가는 클리닉이 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 기업과 소상공인을 위한 다양한 지원 정책을 발굴하겠다”고 말했다.

김주연 기자
