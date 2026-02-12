이효원 서울시의원, ‘2026 유권자 대상’ 수상

서울Pn

시민 소통 및 입법 활동 높이 평가… 현장 중심 의정 활동도 우수해
“유권자가 주인이 되는 세상… 시민의 목소리를 정책으로 완성할 것”


지난 10일 국회 대회의실에서 개최된 ‘2026 대한민국 유권자의 날 기념식’에서 ‘유권자 대상’을 수상한 이효원 의원(가운데)


서울시의회 이효원 의원(국민의힘·비례)이 지난 10일 국회 대회의실에서 개최된 ‘2026 대한민국 유권자의 날 기념식’에서 ‘유권자 대상’을 수상했다.

이날 시상식은 지역 사회 및 정책 현장에서 본연의 책무에 충실한 선출직 공직자의 노고를 치하하기 위해 유권자시민행동 및 (사)한국여성유권자연맹 공동 주최로 개최됐다. 시민 소통 및 입법 활동 우수성, 현장 중심의 의정 활동 등을 종합적으로 평가해 공정한 심사를 거쳐 수상자를 결정했다는 점에서 의미가 크다.

이 의원은 서울시의회 전반기 문화체육관광위원회 위원을 거쳐 후반기 교육위원회 소속으로 의정 활동을 했으며, 특히 지난해 교육위 부위원장을 역임하며 서울시 교육 발전을 이끌었다는 평가를 받았다. 그는 학교 현장의 목소리를 반영한 의정 활동으로 서울 시민 삶의 질을 높이는 데 매진한 노고를 인정받았다.

무엇보다 이 의원은 시민 제안 및 현장 건의를 단순 민원으로 해결하는 것에 그치지 않고 제도 개선으로 연결해 온 점에서 높은 점수를 받았다. 그는 지역 실정에 맞는 조례 제·개정을 추진하며 교육, 복지, 문화, 청년 일자리 등 시민 생활과 밀접한 분야에서 실질적 변화를 이뤄냈다.

특히 이 의원은 발의에 앞서 충분한 사전 검토와 전문가 자문, 이해관계자 의견 수렴 과정 등을 거쳐 정책 완성도를 높였으며, 조례 통과 이후에도 집행 상황을 점검하는 등 책임 있는 의정 활동을 이어왔다. 풀뿌리민주주의 정신을 여실히 살려왔다는 평이다.


지난 10일 국회 대회의실에서 개최된 ‘2026 대한민국 유권자의 날 기념식’에서 ‘유권자 대상’을 수상한 이효원 의원(가운데)


이 의원은 “의정 활동의 출발점과 종착점은 언제나 시민이어야 한다는 원칙을 늘 견지해 왔다”며 “이번 수상은 개인의 영광이 아닌, 시민 한 분 한 분이 보내주신 신뢰의 결과이자 시민 권익을 더욱 높이게 될 계기”라고 소감을 밝혔다.

이어 “이번 수상은 의정 활동의 기준을 항상 시민의 눈높이에 두고, 더 많이 듣고 더 치열하게 고민하라는 뜻으로 여기겠다”며 “유권자가 주인이 되는 세상 속에서 앞으로도 시민 삶의 변화를 체감할 수 있는 정책 성과로 보답하겠다”고 강조했다.

온라인뉴스부
