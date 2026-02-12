서울Pn

검색

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

신미숙 경기도의원, 기업 복지 격차 완화 기대… 경기공동근로복지기금 2호 출범 환영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

신미숙 의원이 11일 화성상공회의소에서 열린 ‘경기공동근로복지기금 2호 조성 업무협약식’에 참석해 내빈들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 11일 화성상공회의소에서 열린 「경기공동근로복지기금 2호 조성 업무협약식」에 참석해 축사를 통해 노동자 복지 혜택의 중요성을 강조했다.

신 의원은 이날 축사에서 “올해는 63년 만에 ‘근로자의 날’이 ‘노동절’로 제 이름을 되찾은 뜻깊은 해”라며 “노동을 단순한 산업의 수단이 아닌 존엄한 삶의 가치로 인정하는 사회적 선언”이라고 노동의 의미를 전했다.

이어 그는 “시대가 변하면서 노동의 범위는 확대됐고 그에 걸맞은 복지 체계 마련이 무엇보다 중요하다”며 “오늘 조성되는 「경기공동근로복지기금」이 대기업과 중소기업 간 복지 격차를 완화하는 소중한 마중물이 될 것”이라고 평가했다.


  •
신미숙 의원이 ‘경기공동근로복지기금 2호 조성 업무협약식’에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)


그러면서 “정부와 경기도, 그리고 기업이 함께 손을 맞잡는다면 ‘일할 맛 나는 일터’는 우리 가까이에 있다”면서 “중소기업 노동자들에게 전해질 따뜻한 지원이 개인의 복지를 넘어 기업의 고용 안정과 지역 경제 활성화로 이어지는 든든한 토대가 되길 기대하며 노동의 가치가 인정받는 경기도를 만들기 위해 함께 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편 경기공동근로복지기금은 지자체와 기업이 함께 출연해 기금을 조성하면 정부가 100% 범위에서 추가 지원하는 제도로, 이번 경기공동근로복지기금 2호에는 화성시 중소기업 40개사가 참여해 518명의 근로자에게 복지 혜택을 제공할 수 있는 재원으로 활용될 예정이다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr