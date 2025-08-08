포천시-새솔테크 … 유무인이동체 산업 업무협약 체결

보안통신 기술 개발부터 군 전력화 협력까지



백영현 포천시장(왼쪽에서 오른쪽으로 4번째)과 한준혁 새솔테크 대표(5번째)가 업무협약을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. [포천시 제공]

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 포천시는 자율주행 및 모빌리티 보안기술 전문기업 새솔테크㈜와 ‘미래 전장 보안통신 기술 개발 및 유무인이동체 산업 기반 조성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.이번 협약은 포천시가 추진 중인 유무인복합체계 기반 구축 사업에 보안 기술을 접목해, 국방과 민간 분야를 아우르는 유무인이동체 산업의 경쟁력을 높이기 위한 취지로 마련됐다.새솔테크㈜는 차량·사물 간 통신(V2X) 보안을 위한 플랫폼과 보안 인증 서버, 시험·인증 장비 등으로 구성된 통합 솔루션 ‘S2X™’를 보유한 기업이다. 자사 암호화 모듈 ‘SSCrypto v1.0’은 국내 암호모듈검증제도(KCMVP) 인증을 획득했으며, 보안성과 속도 면에서 국방·공공 분야에 적용할 수 있는 기술력을 인정받고 있다.협약식에는 백영현 포천시장과 한준혁 새솔테크 대표가 참석해 ▲민군 유무인이동체 보안통신 기술 고도화 ▲실증 및 시험평가를 통한 상용화와 군 전력화 협력 ▲지역 전략산업과 연계한 기술개발 등을 주요 내용으로 협약서에 서명했다.한준혁 대표는 “포천시의 기반시설을 전략적으로 활용해 K-방산을 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 포부를 밝혔다.백영현 시장은 “이번 협약은 시가 추진하는 AI 기반 첨단 산업지구 조성과도 맞닿아 있다”며 “시의 인프라와 기업의 기술력이 시너지를 내 미래 모빌리티 산업의 중심지로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.한상봉 기자