정원오 “나는 순한 맛 이재명…대통령 칭찬 깜짝 놀라”

“행정부 수반의 평가”…“과도한 정치적 해석은 말아야”

“잠재력 2위지만 현실은 12위”…서울시정에 쓴소리



정원오 서울 성동구청장이 지난 7월 서울신문과 인터뷰 중인 모습. 성동구 제공

서울시장 선거 주자로 꼽히는 정원오 서울 성동구청장이 10일 라디오 인터뷰에서 “저는 별명이 ‘순한 맛 이재명’”이라고 말했다. 최근 이재명 대통령과 오세훈 서울시장이 최근 잇따라 자신을 언급한 데 대한 반응이다.정 구청장은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “정치적 이슈에 크게 입장을 내지 않고, 조용히 일로 승부한다는 뜻”이라며 “10년 동안 구정 경험이 쌓이면서 사용 후기처럼 ‘괜찮다, 이 물건’이라는 평가가 SNS를 통해 퍼져 주목받는 것 같다”고 설명했다.이 대통령의 공개적 칭찬에 대해서는 “깜짝 놀랐다”며 “시장·도지사 시절에도 정책을 칭찬해 주셨지만, 대통령이 되셔서 공개적으로 하시니 더 놀랐다”고 말했다. 이어 “행정부 수반이 소속 지자체장을 칭찬하거나 비판하는 것은 일상적인 일”이라며 “과도하게 정치적 해석은 말아야 한다”고 덧붙였다.그러면서 칭찬에 대한 당내 견제 등에 대해서는 “피할 수 없다면 즐기겠다”고도 했다.오세훈 시장이 한강버스를 거론하며 “다른 민주당 주자들과 달리 식견이 있다”고 평가한 데 대해선 “다른 주자들을 비판하기 위해 저를 끌어들인 것 같지만, 어쨌든 감사하다”고 했다.다만 “이는 자의적인 취사선택”이라며 “한강버스는 교통용으로는 이미 안 된다는 판단이 끝났다. 막대한 세금이 들어간 만큼 폐기하면 매몰 비용이 크기 때문에 관광용 등으로 활용해야 한다는 것이 내 입장”이라고 강조했다.정 구청장은 서울시정 평가와 관련해서는 “서울의 잠재력은 세계 2위지만, 현재 경쟁력은 12위”라며 “행정이 시민과 기업이 가고 싶은 길을 열어주지 못한 결과”라고 말했다.그는 “방향이 다르기 때문에 불만이 생기고 삶의 질이 떨어지는 것”이라며 “시민과 기업이 가는 길에 물꼬를 터주고 제도적·예산적으로 뒷받침할 때 경쟁력이 커진다”고 했다.유규상 기자