경기관광공사, ‘2025 경기도 구석구석 관광테마골목’ 사업 완료



‘경기도 구석구석 관광테마골목 성과교류회’ 후 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (경기관광공사 제공)

경기도와 경기관광공사가 27일 수원컨벤션센터에서 ‘2025 경기도 구석구석 관광테마골목’ 사업 성과교류회를 가졌다. 2025년 관광테마골목 사업 성과 및 지역 간 네트워킹을 통해 우수 사례를 공유, 지속 가능한 운영 전략과 자생력 강화를 모색하기 위해 마련됐다.성과교류회는 신규 골목 운영사례 발표, 우수 골목 성과 공유, 전문가 특강(‘골목을 넘어, 로컬브랜드로’) 등의 프로그램으로 진행됐으며, 10개 시·군 관계자, 지역협의체, 전문가 자문단 등이 참석, 골목 생태계 확장 및 지역관광 활성화 방향에 대해 다양한 의견과 방안을 제시했다.올해 선정된 관광테마골목은 총 10개로 ▲연천 첫머리거리 ▲용인 보정동 카페거리 등 신규골목 2개소와 ▲고양 삼송 낙서예술골목 ▲동두천 캠프보산 스트리트 ▲수원화성 행리단길 ▲시흥 오이도 바다거리 ▲안산 원곡동 다문화 음식거리 ▲파주 돌다리 문화마을 ▲포천 관인문화마을 ▲화성 전곡리 마리나 골목 등 우수골목 8개소다. 신규 골목에는 각 1억 원, 우수골목에는 각 5천만 원이 지원됐다.조원용 경기관광공사 사장은 “올해는 각 지역의 특성과 정체성에 맞춰 관광테마골목 사업의 완성도를 한 단계 높였다”며 “성과교류회를 통해 다양한 경험과 노하우가 활발히 공유되어 골목이 지역 관광의 중심으로 성장할 수 있는 토대가 되기를 바란다”고 말했다.한편, ‘관광테마골목’ 사업은 지난 2020년부터 지역 고유의 문화와 정체성을 반영한 골목을 관광자원으로 육성, 지역 관광 활성화와 골목의 자생력 강화를 목표로 추진되고 있다.안승순 기자