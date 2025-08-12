서울 관악구, 야신 존스홉킨스대 교수 초청 ‘AI 워크숍’

서울Pn

19일 관악구청 대강당


  •
박준희 관악구청장
박준희 관악구청장


서울 관악구가 서울상공회의소 관악구 상공회와 함께 오는 19일 구청 대강당에서 알하산 야신 미국 존스홉킨스대학교 교수를 초청해 인공지능(AI) 트렌드와 적용 전략에 대한 워크숍 형식의 특강을 개최한다고 12일 밝혔다.
관악구, 야신 미국 존스홉킨스대학교 교수 AI 워크숍
서울 관악구가 야신 미국 존스홉킨스대학교 교수를 초청해 인공지능(AI)에 대한 특강을 진행한다.
관악구 제공


야신 박사는 양자역학 기반의 머신러닝 등 AI 분야를 연구해오며 미 항공우주국(NASA) 협력리더로도 활동해왔다. 이번 특강에서는 ▲ 기업 현장에서의 AI 활용 사례 ▲ 글로벌 AI 동향 ▲ 자율시스템 및 복잡계에 대한 AI 접근법 등을 전달할 예정이라고 구는 설명했다.

참가 대상은 관악구의 정보기술(IT) 기반 스타트업, 중소상공인, 청년 창업가, 지역 활동가 등이다. 홍보 포스터 내 QR코드를 통해 신청하면 된다.

박준희 관악구청장은 “이번 특강은 지역상공회, 해외 석학과 협업하는 첫 사례로, 관악구 기업의 국내외 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.


김주연 기자
Leaders Today

