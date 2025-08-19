광양시 청소년 축구 대표단, ‘제11회 피스컵 국제 청소년 축구대회 우승’ 쾌거

10개국 300개팀 참가



광양시 청소년 축구 대표단(U-17)이 중국 선양시에서 열린 제11회 피스컵 국제 청소년 축구대회에서 우승을 차지했다.이번 대회는 지난 12일부터 18일까지 선양 피스컵 세계축구공원에서 열렸다. 뉴질랜드, 일본, 태국, 몽골, 러시아 등 10개국에서 300여개팀, 5000여명의 선수가 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다.광양시는 K리그 전남드래곤즈 산하 광양제철고 축구부 선수 24명을 포함해 인솔 공무원, 명예 통역관, 의료진 등 총 29명으로 구성된 대표단을 파견했다.시 축구 대표단은 U-17 부문에 출전해 중국, 대만, 말레이시아 등 강호들과 맞붙어 예선에서 13:0, 3:1, 5:0 등 압도적인 성적을 기록했다. 결승에서는 중국 산둥성 지난시 대표팀을 꺾고 당당히 우승컵을 들어 올렸다.대회 기간 중 현지 언론은 이재형 감독과 선수들의 활약을 집중 조명하며, 광양시의 국제적 위상과 한국 청소년 축구의 경쟁력을 부각했다.정승재 철강항만과장은 “청소년 축구단의 세계 무대 우승은 개인의 성장을 넘어 광양시의 위상을 세계에 널리 알린 성과다”며 “앞으로도 청소년 국제 교류와 체육 활동을 적극 지원해 광양시의 글로벌 역량을 키워나가겠다”고 밝혔다.한편 광양시는 청소년 축구 대표단과 함께 실무 대표단도 파견했다. 실무 대표단은 선양시 자유무역구, 항만, 첨단산업단지, 청년창업센터 등 주요 기관을 방문하는 등 산업·문화·관광 분야의 협력 가능성을 모색하는 실무 교류 일정을 소화했다.광양 최종필 기자