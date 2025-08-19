서울Pn

검색

취직에 지친 당신 ‘취얼업’ [현장 행정]

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

뉴트로 영화 축제… 동대문 ‘레트로60’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강서 문화예술인들 ‘축제의 장’ 열린다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

영등포 도림1구역…45층·2500세대 대규모 주거

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

종로구의회, 을지연습 첫날 전시종합상황실 격려 방문

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

종로구의회 ‘2025년 을지연습’ 참관 및 격려
라도균(오른쪽 다섯번째) 서울 종로구의회 의장을 비롯한 종로구 의원들이 지난 18일 종로구청 전시종합상황실을 방문해 참관한 뒤 정문헌(오른쪽 여섯번째) 종로구청장과 기념 사진을 찍고 있다.
종로구의회 제공


서울 종로구의회가 을지연습 첫날인 지난 18일 종로구청 전시종합상황실을 방문해 훈련 상황을 참관한 뒤 공무원과 군인 등 참가자들을 격려했다고 19일 밝혔다.

이날 라도균 의장을 비롯해 종로구 의원들은 국가 비상사태에 대한 대비 태세를 점검하고 국민 생활 안정을 위해 헌신하고 있는 근무자들에게 간식 등 격려품을 전달했다.

라 의장은 “을지연습은 위기 대응 역량을 키우고 구민의 생명과 안전을 지키는 든든한 토대가 되는 중요한 훈련”이라며 “종로구의 대응 역량을 한층 강화하고, 실질적인 대비가 될 수 있도록 함께 노력하길 바란다”고 당부했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr