“폭염에 지친 몸 식혀요”… 성북 물놀이터 3곳 인기

장석어린이공원 등 지난달 조성
예상 40% 넘은 2만 7000명 몰려


  •
이승로 서울 성북구청장이 오동근린공원 물놀이터에서 지역 주민들과 함께 이야기를 나누고 있다.
성북구 제공


서울 성북구가 여름 무더위를 맞아 조성한 물놀이터가 지역 주민에게 큰 인기를 얻고 있다.

구는 지난달 장석어린이공원, 꿈나라어린이공원, 오동근린공원 물놀이터를 차례대로 개장했다. 24일 기준 장석어린이공원 물놀이터는 약 1만명, 꿈나라어린이공원 물놀이터는 약 7000명, 오동근린공원 물놀이터는 약 1만명 등 2만 7000여명이 이용했다. 당초 구가 예상했던 것보다 약 40% 많은 주민이 이용한 것이다.

물놀이터는 주민과의 소통을 강조하는 이승로 성북구청장의 핵심 정책 중 하나인 ‘현장 구청장실’을 통해 주민이 직접 제안한 사업이다. 구는 주민들이 안전하고 즐겁게 물놀이를 즐길 수 있는 환경을 만들어 달라는 의견을 반영해 지난해부터 이 사업을 추진했다.

지난달 2일 문을 연 장석어린이공원은 5649㎡ 규모로 만들어진 지역 최대 어린이공원이다. 물놀이터는 447㎡ 규모다. 유아용 놀이 시설도 별도로 갖췄다. 꿈나라어린이공원은 물놀이형 놀이 시설과 함께 간이 탈의실, 쉼터 등 다양한 부대 시설을 갖췄다.

지난달 12일 개장한 오동근린공원 물놀이터에는 전국에서 아름다운 도서관 중 하나로 꼽히는 ‘오동숲속도서관’과 생태 수변 쉼터인 ‘오동물빛정원’도 있어 눈길을 끈다.

이 구청장은 “올해의 운영 성과를 반영해 내년에도 온 가족이 함께 즐길 수 있는 물놀이터를 개장할 계획”이라며 “앞으로도 주민이 집 근처에서 즐길 수 있는 다양한 편익 사업을 추진하겠다”고 강조했다.﻿

임태환 기자
2025-08-25 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
