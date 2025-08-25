서울시의회 기획경제위원회 임춘대 위원장·이민옥 부위원장, 서울시립대학교 2025학년도 후반기 학위수여식 참석



지난 22일, 서울시립대학교 대강당에서 열린 2025학년도 후반기 학위수여식에 참석해 축사하는 임춘대 위원장



지난 22일, 서울시립대학교 대강당에서 열린 2025학년도 후반기 학위수여식

서울시의회 기획경제위원회 임춘대 위원장(국민의힘, 송파3)과 이민옥 부위원장(더불어민주당, 성동3)은 지난 22일, 서울시립대학교 대강당에서 열린 2025학년도 후반기 학위수여식에 참석해 축사를 전하고 졸업생들의 새로운 출발을 응원했다.이날 학위수여식은 졸업생과 가족, 교수진, 대학 관계자들이 함께한 가운데 진행됐으며, 임춘대 위원장은 축사를 통해 “오늘 이 자리에 서기까지 오랜 시간 인내하며 노력해 온 여러분이 매우 자랑스럽다”며 “여러분의 졸업을 진심으로 축하드린다”고 말했다.임 위원장은 “입학부터 오늘에 이르기까지 수많은 도전을 이겨낸 여러분의 저력은, 사회에서도 충분히 통할 것”이라고 말하며 “서울시립대학교에서의 경험은 처음 시작하는 직장생활, 다양한 인간관계, 그리고 예상치 못한 시련 속에서도 큰 힘이 될 것”이라고 졸업생들을 격려했다.임 위원장은 끝으로 “서울시의회는 앞으로도 서울시립대학교와 청년 인재 여러분의 성장을 함께 응원하고 지원해 나가겠다”라며, 졸업생들의 건강과 행복을 기원했다.한편, 이날 행사에 함께 참석한 이민옥 부위원장(더불어민주당, 성동3)도 졸업생들의 새로운 출발을 응원하고 서울시립대학교에 대한 지속적인 지원을 약속했다.온라인뉴스팀