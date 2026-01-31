김동연, “생리대는 민생이자 인권…경기도는 이재명 시절부터 지원”



김동연 경기도지사 SNS 캡처

김동연 경기도지사가 “생리대는 민생이자 인권의 문제”라고 강조했다.김 지사는 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이재명 대통령님의 국무회의 발언 이후 생리대 논의가 뜨겁다. 이는 환영할 일이다”라며 “제조사들도 보편 월경권 보장을 위해 품질을 갖춘 ‘반값 생리대’ 공급 확대로 뜻을 모으고 있다”고 밝혔다.이어 “경기도는 다양한 방식으로 생리대 지원사업을 해오고 있다. 도내 307개 공공시설에 무상 생리대를 비치하고 있다. 29일 경기도서관에도 공공생리대 보관함을 설치했다”며 “화장실에 가면 휴지가 있듯이, 생리대도 필요한 사람 누구나 사용할 수 있어야 한다”고 덧붙였다.그러면서 “경기도 여성청소년에게는 소득 수준 상관없이 생리대를 지원하고 있다. 이재명 지사 시절부터 이어져 온 이 사업은 11~18세 여성청소년에게 1인당 최대 16만 8000원 생리용품 구입비를 지역화폐로 지급한다”며 “올해는 27개 시군에서 3월부터 신청할 수 있다”고 안내했다.마지막으로 “생리대는 민생이자 인권의 문제다. 경기도는 도민의 건강권과 기본권을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 글을 맺었다.안승순 기자