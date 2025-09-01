전남도, 구제역 백신 일제 접종 추진

수의사와 포획 전문 인력 등 115개 반 240명을 편성·운영



지난 3월 처음으로 구제역이 발생한 전남도가 9월 한 달간 모든 소·염소를 대상으로 구제역 백신 일제 접종을 한다.이번 접종은 지난 3월 상반기 접종한 백신 항체가 소실되는 시기에 맞춰 추진하고 있다.이를 위해 수의사와 포획 전문 인력 등으로 구성된 115개 반 240명의 접종지원반을 편성·운영한다.접종 대상은 전남지역 소와 염소 77만여 마리로 소 50마리와 염소 300마리 미만인 소규모 농장은 9월 1일부터 한 달간 접종하고 소 50마리와 염소 300마리 이상인 전업 농장은 9월 15일부터 2주간 접종한다.또 철저한 백신접종을 위해 자체 사업비 20억 원을 추가로 투입해 소 100마리, 염소 300마리 미만 농가에 대한 접종도 지원한다.전남도는 또 접종 4주 후인 10월부터 농가를 무작위로 선정해 백신 항체양성률 검사를 실시, 농가의 백신접종 여부를 확인하는 등 관리도 강화한다.특히 구제역백신 항체양성률 기준인 소 80%, 염소·번식돼지 60%, 비육돼지 30% 미만 농가는 최대 1천만 원의 과태료가 부과되며 항체 양성률이 개선될 때까지 4주 간격으로 지속해서 검사를 한다.이영남 전남도 동물방역과장은 “올해 전남 축산 농가에서 첫 구제역이 발생해 백신접종을 소홀히 하면 언제든지 재발의 위험이 있다”며 “농가에서는 접종 프로그램에 따라 빠짐없이 접종하고 농장 출입 시 소독 등 기본 방역수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.전남에서는 3월 13일 영암에서 구제역이 처음 발생한 이후 4월 13일까지 영암 13건(소), 무안 6건(소 1·돼지 5), 총 19건의 구제역이 발생했다.무안 류지홍 기자