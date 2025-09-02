아이수루 서울시의원, ‘제1회 금천, 다문화를 품다!’ 시민과 함께! 다문화 축제 한마당 참석

8.30~31, 금천뮤지컬센터에서 2025 제1회 금천, 다문화를 품다! 행사 개최

한국 사회 다문화사회 진입으로 본격적인 다문화 행사의 필요성에 따라 본 행사 열려

“서울시 민간축제지원사업으로 개최한 첫 사업이 지속적으로 펼쳐지길 기대”



지난달 30일 금천뮤지컬센터에서 개최한 ‘2025 제1회 금천, 다문화를 품다!’ 시민과 함께하는 다문화 축제 한마당에 참석해 축사하는 아이수루 의원



지난달 30일 금천뮤지컬센터에서 개최한 ‘2025 제1회 금천, 다문화를 품다!’ 시민과 함께하는 다문화 축제 한마당에 참석해 축사하는 아이수루 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 시의원 아이수루 문화체육관광위원회 부위원장(더불어민주당·비례)이 지난달 30일 금천뮤지컬센터에서 개최한 ‘2025 제1회 금천, 다문화를 품다!’ 시민과 함께하는 다문화 축제 한마당에 참석해 축사를 전하고 자리를 빛냈다.올해 제1회로 개최한 다문화축제 한마당인 ‘금천, 다문화를 품다!’ 행사는 금천연극협회가 주최하고, 유희자 창작집단이 주관, 서울시와 금천구청, 금천구가족센터 등이 후원하는 행사로 8월 30일에서 31일 이틀간 개최했다.본 축제는 서울시 민간축제지원사업으로 개최된 행사로, 8월 30일 ‘다문화사회 세미나’를 시작으로 ▲박우열 금천연극협회장 ▲황연희 예술감독 ▲유성훈 금천구청장 및 ▲아이수루 서울시의원이 개막식에 참석해 다문화 축제 한마당을 함께 했다. 또한 30일과 31일에는 이틀 간 ▲‘숲의 저주+무지개’ 공연(극단 수평선/창작집단 유희자)과 ▲‘안나전: Hallo 춘향! 외국인이 춘향전을 연기한다면?’ 공연(프로젝트 입금/극단 드림플레이) 이라는 다문화 연극 공연을 시민들에게 선보였다.이날 행사를 주최한 금천연극협회 박우열 협회장은 개회사에서 “경제협력개발기구(OECD) 에서 내국인 귀화자, 내국인 이민자 2세 및 외국인 인구를 합친 이주배경인구가 총인구의 5%를 넘을 경우 ‘다문화,다인종 국가’로 분류된다”고 언급했다.또한 “2023년 한국 전체 인구의 4.89%, 인구수로는 250만 7584명으로 집계되어 이 같은 수치는 한국 사회가 본격인 다문화사회 진입을 목전에 두고 있다”라며 “이번 ’제1회 금천, 다문화를 품다‘ 개최 사유를 언급했다. 그리고 “이번 축제를 통해 우리 사회가 다문화인을 이해하고, 소통하고, 함께 마주할 수 있는 사회, 더 나아가 세계시민으로 나아갈 수 있는 사회가 되길 바란다”는 입장을 전했다.이어서, 이날 개막식에 참석한 서울시의회 아이수루 의원은 축사를 통해 “본 행사는 서로 다른 문화가 만나 더 큰 이해와 화합을 이루는 소중한 자리”라고 밝혔다. 그러면서 “금천구는 오래전부터 다양한 사람들이 함께 살아가며 서로의 문화를 존중해 왔다”면서, 그 아름다운 전통을 이어가고, 나아가 미래 세대에게 열린 마음과 포용의 가치는 전하는 계기가 되길 바란다”는 입장을 덧붙였다.이날 행사는 30~31일 이틀간 2개 공연작을 선보였다. 먼저, 첫 번째 공연작인 ▲‘숲의 저주+무지개’는 10주간 연극놀이 교육을 통해 공모로 응시한 다문화인들과 일반 시민들을 대상으로 제작한 연극으로, 연극적 드라마를 체험하는 활동을 통해 다문화에 대한 올바른 이해를 돕고, 다문화를 확장하며 다문화인과 시민들이 상호 소통의 폭을 넓히는 교류 마당으로 마련됐으며, 공동체의 의미를 되새기는 작품으로 시민들에게 공개됐다.또한 두 번째 공연작인 ▲‘안나전: Hallo 춘향! 외국인이 춘향전을 연기한다면?’은 10년째 한국에서 활동하고 있는 독일 출신 배우 안나, 중국 출신 이송아, 벨기에 출신 돈나, 그리고 한국 배우들이 어우러져 완성된 공연으로, 언어와 문화의 차이, 편견을 극복하고 ‘춘향전’을 무대에 올려 눈길을 끌었다.특히 많은 시민들에게 한국인이면 누구나 아는 열녀 춘향, 춘향을 연기하고 싶어하는 독일인 안나가 친구들과 함께 편견을 깨고 우리의 고전 <춘향전>을 연극으로 만드는 과정을 보여주는 자리로서, 다양한 시민들의 관심과 박수 속에 공연으로 이어져 이 자리에 참석한 시민들의 찬사를 받기도 했다.이번 제1회 금천, 다문화를 품다! 행사에 대해 아이수루 시의원은 “올해 서울시 민간축제지원사업으로 시작한, ’제1회 금천, 다문화를 품다!‘ 행사의 지속적인 축제 지원으로 다문화사회로 진입한 시대를 맞아 내·외국인이 모두 만족하는 행복한 축제로 계속되길 기대한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀