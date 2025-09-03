경기, 예비·신혼부부에 ‘든든주택’ 425호 공급

서울Pn

최대 2억 한도 보증금 80% 지원
금리 年 1.2~2.2% 수준으로 적용

경기도와 경기주택도시공사(GH)가 신혼부부와 예비 신혼부부의 주거 안정을 위해 올해 처음으로 도입한 ‘전세임대형 든든주택(비아파트형 전세임대)’ 425호를 공급한다.

전세임대형 든든주택은 소득과 자산 조건 없이 (예비)신혼부부가 직접 선택한 주택을 GH가 빌린 뒤 입주 대상자에게 낮은 금리로 지원하는 주택 정책이다. 최대 거주 기간은 8년이다.

지원 대상은 결혼 초기 경제적 부담이 큰 혼인 7년 이내 신혼부부와 혼인을 계획 중인 예비 신혼부부다. 주거 대상은 다세대·빌라·도시형생활주택 등 아파트 외 주택이다. GH가 최대 2억원 한도에서 80%까지 전세 보증금을 지원하고 지원분에 대해서는 연 1.2~2.2% 수준의 이자율이 적용된다. 5일까지 경기주택도시공사 토지분양시스템을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 김태수 경기도 주택정책과장은 “전세임대형 든든주택은 신혼부부의 주거 안정에 특화된 새로운 지원 모델”이라며 “앞으로도 경기도는 결혼과 출산을 준비하는 청년 세대가 주거 걱정 없이 안심하고 가정을 꾸릴 수 있도록 신규 유형 공급을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.


안승순 기자
2025-09-03 21면
