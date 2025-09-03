“원도심 상권 살리자”… 청주, 착한 임대 운동

성안길 상인회·임대인 상생 협약

시는 1곳당 200만원 시설 개선비

충북 청주시가 쇠락의 길을 걷는 원도심 상권을 살리기 위해 착한 임대 운동을 전개한다.청주시는 2일 성안길 상점가와 지역경제를 살리기 위해 성안길 상인회와 상가 건물주 등과 상생 협약을 체결했다. 이번 협약은 임대인과 임차인이 서로 윈윈할 수 있는 분위기를 조성하고 신규 창업을 장려하기 위해 마련됐다.상인회는 성안길 상가 진출을 희망하는 소상공인들에게 상권 정보 등을 제공하고 착한 임대인을 연결해 주는 방법으로 성안길 활성화에 나선다. 상가 건물주들은 착한 임대료, 재계약 협조 등 임대 조건 완화를 통해 상가 공실 해결에 나선다.시는 성안길 착한 임대인들에게 1곳당 200만원의 시설개선 사업비를 지원할 예정이다.성안길은 한때 ‘청주의 명동’으로 불리며 쇼핑 1번지로 명성을 날렸지만 청주 외곽에 신시가지 등이 조성되면서 활기를 잃어가고 있다. 현재 534개 점포 가운데 30%가량이 공실이다.이범석 청주시장은 “성안길 상점가는 경기침체, 소비문화 변화, 신시가지 발전 등에 따른 유동 인구 유출로 어려움을 겪지만 이번 협약으로 재도약이 가능할 것”이라고 말했다.청주시는 성안길을 살리기 위해 ‘성안이즈백’ 축제도 열고 있다. 국보인 용두사지 철당간 광장을 확장해 다양한 축제와 이벤트도 개최할 예정이다. 청년층 유입을 위해 대현지하상가를 청년 특화 공간으로 바꾸는 사업도 진행 중이다. 이곳에는 연말까지 청년 취·창업 지원센터, 청년 창업가 입주 공간, 청년 공방, 북카페 등이 들어설 예정이다.청주 남인우 기자