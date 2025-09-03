동작의 45년 ‘앵글’로 돌아봅니다

서울Pn

11일까지 신청사서 특별 사진전


  •
서울 동작구청 1층 로비에서 열리는 특별 사진전 ‘동작, 지나온 시간을 톺아보다’.
동작구 제공


서울 동작구는 신청사 이전과 개청 45주년을 기념하기 위한 특별 사진전 ‘동작, 지나온 시간을 톺아보다’를 오는 11일까지 연다고 2일 밝혔다.

구청 1층 로비에서 열리는 이번 특별 사진전은 구민과 함께 동작의 과거를 돌아보고, 신청사에서 새로운 미래를 준비하자는 취지로 마련됐다. ‘톺아보다’는 ‘샅샅이 더듬어 살펴본다’라는 뜻이다.

특별 사진전을 찾는 관람객은 지난 1980년 4월 동작구가 출범한 이후부터 지금까지의 변천사와 주민들의 생활상이 담긴 사진 200여점을 볼 수 있다. 모든 사진은 병풍형 가벽에 전시돼 있어, 구청을 찾는 누구나 자유롭게 관람할 수 있다. 구 관계자는 “1980년대 전후로 지역의 기틀을 다지던 모습부터, 1990년대 풀뿌리 민주주의 시작과 2000년대 복지 인프라 확충, 2010년대 사람 중심 도시 조성과 ‘세계 최고 행복 도시 동작’을 향해 도약 중인 현재 모습을 사진으로 즐길 수 있을 것”이라고 설명했다.

박일하 동작구청장은 “이번 특별 사진전은 구민과 함께 동작의 과거와 현재를 돌아보고 미래를 열어가는 첫걸음이 될 것”이라﻿고 말했다.


임태환 기자
2025-09-03 22면
