이동약자 사각지대 해소…양천구, 소규모시설 경사로 설치 지원

주민생활 밀착시설 대상 무상설치
맞춤형 설치로 이동약자 접근성 개선


  •
양천구 ‘생활밀착형 소규모시설’ 경사로 설치지원 안내문. 양천구 제공


서울 양천구는 ‘생활밀착형 소규모시설’ 경사로 무상설치 지원사업을 추진하고 다음 달 31일까지 신청자를 모집한다고 4일 밝혔다. 장애인·노약자·임산부·어린이 등 이동약자의 접근 편의를 높이기 위함이다.

생활밀착형 소규모시설은 주민이 일상생활에서 자주 이용하는 편의점, 약국, 음식점, 카페, 의원 등 소상공인이 운영하는 상점이다. 구는 설치 의사는 있으나 경제적 부담으로 시설개선이 어려운 소상공인을 지원해 상권 접근성을 높이고, 이동약자의 일상 속 불편을 해결한다는 계획이다.

설치대상은 장애인 편의시설 설치의무가 없는 바닥면적 300㎡ 미만 시설이면서 계단이나 단차로 인해 휠체어, 유모차 등의 출입이 어려운 곳이다. 경사로 설치는 설계부터 시공까지 전 과정을 구에서 주관하여 진행하고, 출입문 넓이, 단차 높이 등 현장 여건을 고려해 고정형 또는 이동형 경사로 중 적합한 방식으로 설치할 예정이다.

한편 구는 2022년부터 사업을 추진해 현재까지 104개소에 경사로를 설치했으며, 올해도 40여 개소 추가 설치를 목표로 하고 있다.

이기재 양천구청장은 “작은 경사로 하나가 누군가에게는 일상을 바꾸는 큰 변화가 될 수 있다”며, “앞으로도 보행약자를 배려하는 도시환경 조성을 위해 주민의 눈높이에서 불편을 살피고, 모두가 체감할 수 있는 무장애 정책을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
