김용일 서울시의원, ‘서울연구원 개원 33주년 기념세미나’ 참석



지난 1일 열린 서울연구원 개원 33주년 기념세미나에 참석해 격려사를 하는 김용일 의원



지난 1일 열린 서울연구원 개원 33주년 기념세미나에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 1일 열린 서울연구원 개원 33주년 기념세미나에 참석했다고 밝혔다. ‘미래를 준비하는 서울, 시민을 위한 도시혁신’이라는 대주제 아래 열린 이번 세미나에는 오균 서울연구원장, 구미경 서울시의회 기획경제위원회 위원 등이 함께 참석했다.이날 세미나에서는 급변하는 도시 환경 속에서 서울이 나아가야 할 혁신 전략과 정책적 해법을 모색하는 세 가지 연구발표가 진행되었다. 첫 번째 발표에서는 송영갑 연구위원이 서울의 복합재난 대응 전략을, 두 번째 발표에서는 변금선 연구위원이 초고령사회와 1인 가구 증가에 대응하는 AI 기반 디지털 복지 전략을, 세 번째 발표에서는 이설영 연구위원이 자율주행이 만드는 서울 교통의 미래에 대해 제안하며 참석자들의 큰 관심을 받았다.김 의원은 격려사에서 창립 33주년을 맞은 서울연구원에 축하와 감사를 전하며 “오늘 논의된 복합재난 대응, 디지털 복지, 자율주행 교통혁신은 서울의 미래 경쟁력을 좌우할 중요한 과제”라고 강조했다.또한 “서울시의회도 연구원의 성과가 행정에 반영되고, 시민이 체감하는 변화로 이어지도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀