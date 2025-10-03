강동, 특별조정교부금 46억 확보

서울Pn

산책로 정비 등 생활환경 개선
공원 등 문화·여가 인프라 확충

서울 강동구는 서울시 특별조정교부금 46억원을 확보해 주민 생활환경 개선과 문화·여가 인프라 확충에 나선다고 2일 밝혔다.

총 4개 사업으로 우선 동명근린공원 지하 공영주차장 건립에 따른 상부 공원 재조성 사업에 30억원을 투입한다. 이 공영주차장은 고덕동 주택 밀집지역 주차난 해소를 위해 조성 중이며 내년 준공 예정이다.

또 성내2동과 천호2동 유휴청사를 활용한 문화체육시설 조성 사업에는 4억 7500만원이 투입된다. 성내2동 옛 청사는 주민 맞춤형 문화공간으로, 천호2동 옛 자치회관 건물은 체육·문화 활동이 가능한 공간으로 탈바꿈한다. 천호동 쌈지쉼터 재조성사업에는 1억 7000만원이 투입된다. 노후 시설을 철거하고, 휴게시설을 도입해 편안한 쉼터로 새롭게 조성할 계획이다. 고덕2동 학마루공원과 명일1동 샛마을공원 시설개선에는10억원을 투입한다. 학마루공원은 산책로를 안전하고 쾌적하게 정비한다. 샛마을공원은 노후 수경시설을 철거한 후 녹지 공간으로 새롭게 조성한다.

이수희 강동구청장은 “이번 특별교부금 확보는 주민들의 생활 불편을 해소하고, 여가·문화 인프라를 확충할 수 있는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 생활밀착형 사업 발굴을 통해 주민 체감도를 높이겠다”고 말했다.


안석 기자
2025-10-03 30면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
