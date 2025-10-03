심미경 서울시의원, 이문뉴타운 교통개선 현장 시찰 및 신속한 대책 마련 촉구



심미경 서울시의원이 서울시의회 현장민원과와 이문로 일대를 시찰하고 있다.

심미경 서울시의원(국민의힘, 동대문2)은 이문·휘경 뉴타운 입주로 교통 정체가 심화되고 있는 이문로 일대와 주민 안전이 취약한 주택가 이면도로에 대한 현장 시찰을 실시하고, 동대문구민의 교통 편의 증진과 보행 안전 확보를 위한 신속한 대책 마련에 나설 것을 서울시와 동대문구에 촉구했다.심 의원은 지난 2일 서울시의회 현장민원과와 함께 이문뉴타운 지역을 찾아, 교통 수요 증가 현황을 직접 살펴보고 주민 민원 사항을 확인했다. 이번 현장 시찰은 심 의원이 확보한 예산을 토대로 진행된 ‘이문로 교통개선 타당성 조사’ 연구용역 결과에 따라 동대문구가 추진 중인 교통개선 대책 준비 사항의 적정성을 점검고자 실시됐다.심 의원은 “교통 혼잡이 뻔히 예상됨에도 이문로 교통개선 대책이 실효성이 떨어져 주민 불편 해소되지 않고 시민의 안전이 계속해서 위협받게 된다면 행정이 시민의 신뢰를 잃을 수 있다”고 지적하며, “이번 연구용역 결과를 바탕으로 이문로의 교통체증을 해소할 수 있는 실효성 있는 개선안이 조속히 마련되어야 한다”고 강조했다.특히, 좁은 도로 폭으로 보차도 구분이 명확하지 않아 사고 위험이 높은 주택가 이면도로를 집중적으로 시찰하고, “보차도 구분 설치 등 주민들의 보행 안전을 위한 구체적인 조치가 즉각 시행되어야 한다”고 지적했다.심 의원은 지난 4월에도 서울시 버스정책과와 입주민이 함께 참여한 간담회를 통해 출퇴근 맞춤버스 운행과 자치구 간 마을버스 노선 운행(왕십리 구간) 등 주민들의 실질적인 교통 편의 증진 방안을 논의하는 등, 이문뉴타운 지역의 교통 문제 해결에 대한 강한 의지를 보여주고 있다.이문뉴타운은 올해 1월 래미안라그란데(3069가구)가 입주한 데 이어 이문아이파크자이(4321가구)가 11월 준공 예정이어서 편도 2차로에 불과한 이문로가 중심도로로 기능하기에는 한계가 커, 교통정체가 더욱 심각해질 것으로 우려되고 있다.이에 따라 심 의원이 나서서 2023년 제1회 서울시 추가경정예산을 통해 ‘이문로 교통개선 타당성 조사’ 연구용역을 위한 2억 원의 예산을 확보한 바 있으며 동대문구는 이 결과를 바탕으로 이문로 일대 교통개선 대책을 수립중이다.온라인뉴스팀