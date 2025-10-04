박춘선 서울시의원, 고덕천 민원 접수사항 처리 결과 밝혀

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘강동엄마’ 박춘선 시의원(강동3, 국민의힘, 환경수자원위원회 부위원장)이 최근 고덕천 일대에서 접수된 다양한 주민 민원 사항에 대한 처리 결과를 주민들에게 직접 알렸다. 이번 조치는 화장실 안내판 시인성 부족, 화장실 주변 조명 문제, 휴게시설 주변 잡초 무성 등 주민 생활에 불편을 초래하던 문제들을 개선하기 위한 발 빠른 대응이었다.우선, 화장실 이용을 위한 안내판 크기가 작아 시인성이 떨어진다는 주민 의견에 따라 기존 20×50cm 크기의 안내판 대신, 보다 크고 가시성이 높은 안내판을 제작해 9월 26일 화장실 4개소 인근 주요 가로등에 추가 설치를 완료했다. 이를 통해 주민들이 산책 중 화장실 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 개선한 것이다.또한 고덕유수지 야구장 화장실 주변이 어두워 안전사고 우려가 있다는 민원도 있었다. 현장 점검 결과, 외부 조명 스위치 전원이 꺼져 있어 야간에는 불편하고 낮 시간대에는 불필요하게 점등되는 문제가 드러났다. 이에 자동 점멸장치를 설치하여 낮에는 자동으로 소등되고, 야간에는 자동 점등되도록 개선해 9월 17일 조치를 완료했다. 이로써 주민들이 보다 안전하게 화장실을 이용할 수 있게 되었을 뿐 아니라, 에너지 절약 효과도 거두게 됐다.이와 함께 고덕천 산책로 내 휴게시설 부근에 잡초가 무성해 미관을 해치고 이용자 불편을 유발한다는 지적도 있었다. 이에 9월 19일 기간제 근로자를 투입해 신속하게 예초 작업을 진행했고, 현재는 주민들이 쾌적하게 산책과 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 정비되었다.이번 조치에 앞서 박 의원은 이미 고덕천 일대를 꾸준히 관리하고 정비해 왔다. 하천생태복원 및 녹화사업 추진, 산책로 가로등 설치, 수목 정비 등을 통해 주민들의 보행 안전과 환경 개선을 도모해온 것이다. 특히 ‘현장속愛 주민곁愛’라는 의정 철학을 바탕으로 작은 민원 하나도 놓치지 않고 현장에서 직접 확인하며 문제 해결에 나서는 생활정치인의 모습을 보여주고 있다.박 의원은 또한 고덕천 환경정비뿐만 아니라 지역 주민들과 함께하는 환경운동에도 힘써왔다. 대표적으로 ‘줍깅(줍다+조깅)’ 활동을 통해 쓰레기를 줍고 조깅을 즐기는 건강한 생활문화를 확산시켜왔다. 단순한 정화활동을 넘어 주민들이 함께 지역을 가꾸며 공동체 의식을 나누는 장을 마련한 것이다. 나아가 지난 서울특별시의회 제332회 임시회에서는 ‘서울특별시 줍깅 활성화 조례’ 개정안을 대표 발의하여 민간단체와 기업도 참여할 수 있는 제도적 기반을 마련함으로써 고덕천을 비롯한 서울 전역에서 지속가능한 환경운동이 이어질 수 있도록 뒷받침했다.박춘선 의원은 “고덕천은 단순한 산책로가 아니라 주민들이 자연과 호흡하며 삶의 여유를 찾는 소중한 공간”이라며 “고덕천을 명품하천으로 자리매김하도록 앞으로도 주민의 목소리를 정책에 담아내고, 생활 속 불편을 신속히 해결하는 생활공간 곳곳을 꼼꼼히 살피는 ‘강동엄마’로서의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀