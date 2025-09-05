‘자연이 주는 선물, 군민이 누리는 기본소득’ 영광군···에너지 기본소득 슬로건 확정

영광군, ‘영광형 기본소득 슬로건 공모전’···699건 접수

‘자연이 주는 선물, 군민이 누리는 기본소득’···최우수상



전남 영광군청 전경

영광군이 에너지 기본소득 제도 홍보를 위해 진행한 슬로건 공모전에서 ‘자연이 주는 선물, 군민이 누리는 기본소득’이 최우상에 선정됐다.군은 지난 7월말부터 8월 중순까지 실시한 ‘영광형 기본소득 슬로건 공모전’에 전국에서 699건의 공모작이 접수되는 성황을 이룬 가운데 최우수상과 우수작, 입선작들이 선정됐다고 5일 밝혔다.군은 3단계 심사를 거쳐 최종 수상작을 확정했다. 독창성, 심미성, 명료성 등을 심사 기준으로 삼아 직원들의 의견을 반영하고, 군민과 행정 모두가 공감할 수 있는 슬로건 선정에 주력했다.그 결과 ‘자연이 주는 선물, 군민이 누리는 기본소득’이 최우수상을 받았으며, ‘햇살과 바람이 키운 소득, 군민이 누리는 영광’, ‘함께 누리는 기본소득, 함께 여는 희망영광’이 각각 우수상으로 선정됐다. 이 외에도 17건이 입선작으로 뽑혔다.영광군 관계자는 “이번 공모전은 군민뿐만 아니라 전국에서 많은 국민들이 참여해 영광형 기본소득 정책에 대한 이해를 높이고, 지역 발전을 위한 희망 메시지를 공유하는 뜻깊은 기회가 됐다”며, “앞으로도 더 많은 사람들이 관심을 가질 수 있도록 정책 홍보에 힘쓰고, 영광형 기본소득을 군민과 소통하며 함께 만들어 가겠다”고 말했다.임형주 기자