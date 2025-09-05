박정수 서강대 경제대학 학장 통계의 날 ‘옥조근정훈장’

서울Pn

학술연구·통계지표 체계화 기여


  •
지난 1일 대전 정부종합청사에서 열린 제31회 통계의 날 기념행사에서 박정수(왼쪽 첫번째) 서강대 경제대학 학장이 옥조근정훈장을 받고 안형준 통계청장과 함께 기념 사진을 찍고 있다.
서강대 제공


박정수 서강대 경제대학 학장이 ‘제31회 통계의 날 기념식’에서 ‘옥조근정훈장’을 수상했다.

통계의 날은 통계의 중요성에 대해 국민의 이해와 관심을 높이고 통계업무종사자의 자긍심과 사기를 높여주기 위해 1995년 9월1일 제정됐다. 경제학 분야 전문가인 박 학장은 학술연구, 통계청 지표의 체계화 등을 통해 국가통계의 위상 강화에 기여했다.

또 서강대 경제대학 교수로 재직하면서 2014년에는 통계청 마이크로데이터 이용 센터(MDAC)를 서울 강북 지역 최초로 대학 내에 유치·설치·운영했다. 올해 대학 내 기존 MDAC를 통계데이터센터(SDC)로 확대 개편한 바 있다.

한편 제31회 통계의 날 기념식은 지난 1일 정부대전청사에서 안형준 통계청장, 강기훈 한국통계학회장 등 통계 관련 인사 1000여 명이 참석한 가운데 개최됐다.


김동현 기자
