이민옥 서울시의원, 추석 맞이 ‘정을 담은 전(煎) 나누기’ 사회연대사업 참여

이민옥 서울시의원(성동3, 더불어민주당)은 지난 9월 30일 전국자치단체공무직본부 서울지역지부(지부장 김은수)가 추진한 추석 맞이 사회연대사업 ‘정을 담은 전 나누기’ 행사에 참여해, 성동구 용답동 일대 소외계층에게 따뜻한 명절 나눔을 실천했다.
이번 행사는 서울지역지부 조합원들이 직접 전을 부쳐 김 선물 세트와 함께 용답동 소외계층 30세대에 전달하는 방식으로 진행됐으며, 명절을 홀로 보내는 어르신들과 생활이 어려운 이웃들에게 따뜻한 한 끼를 선물하며 지역사회 나눔을 실천했다.
행사에는 이민옥 서울시의원과 이영심 성동구의원이 함께 참여하여 조합원들과 함께 전을 부치고 선물 세트를 포장하는 등 나눔 활동에 직접 동참했다.
이민옥 의원은 “추석 명절을 앞두고 이렇게 뜻깊은 나눔 행사에 함께할 수 있어 기쁘다”며, “공무직 노동조합이 노동조건 개선을 넘어 지역사회와 적극적으로 연대하는 모습이 큰 울림을 준다”고 전했다.
이민옥 의원은 “성동구 지역사회의 소외된 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 다양한 나눔 활동이 지속될 수 있기를 바란다”며, “앞으로도 지역사회와 함께하는 연대와 나눔 활동에 적극 동참하고 지원하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀