여수 시민단체, ‘최초 삼도수군통제영은 여수’ 주장

한산도 통제영설은 사료의 오기 및 오류에서 기인
역사 바로 세우기 위한 공동학술대회 개최 제안
전남 여수 시민단체인 종고회가 9일 여수시청에서 기자회견을 갖고 최초 삼도수군통제영은 여수라고 주장했다.
또 한산도 통제영설은 사료의 오기 및 오류에서 기인했다고 반박했다.
이들은 ”전라좌수사 겸직으로 삼도수군통제사에 임명된 이순신은 그 시점부터 전라좌수사 겸 삼도수군통제사“라며 ”여수의 전라좌수영은 자동으로 ‘전라좌수사 겸 최초의 삼도수군통제사의 본영’ 또는 ‘전라좌수영 겸 최초의 삼도수군통제영의 본영(本營)“’이라고 주장했다.
또 “한산도는 ‘전라좌수사의 진(陣)’ 또는 ‘전라좌수영의 진(陣)’이었다가, 전라좌수사 이순신이 겸직으로 삼도수군통제사에 임명된 시점부터는 ‘전라좌수사 겸 삼도수군통제사의 진(陣)’ 또는 ‘전라좌수영 겸 삼도수군통제영의 진(陣)’”이라고 설명했다.
이어 “한산도 통제영설을 주장하는 사료(史料), 사료(史料) 해석, 국가 기관의 설명문, 개인의 연구논문 대부분이 오류를 범하고 있다”며 “오류의 원인은 최초의 삼도수군통제사 임명 <교서>나 이분의 <행록>, 이순신의 ‘난중일기’, <장계> 등 제1차 사료를 교차 검증하면서 살피지 않았기 때문”이라고 설명했다.
한편 종고회는 여수시와 여수시의회에 ‘최초 삼도수군통제영에 관한 지원 조례 제정‘ 및 ’최초 삼도수군통제영의 날“ 기념일 지정도 촉구했다.
여수 류지홍 기자
