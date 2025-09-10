‘대한민국 AI 콘텐츠 어워즈’ 작품 공모, 1205편 접수

서울Pn

경기도와 경기도콘텐츠진흥원은 오는 9월 26일과 27일 이틀간 수원컨벤션센터에서 개최하는 ‘대한민국 AI 콘텐츠 어워즈’의 작품 공모에 총 1,205편이 접수됐다고 10일 밝혔다.

앞서 지난 7월 1일부터 8월 24일까지 단편 영화 국제공모에 세계 71개국 1,105편의 작품이 접수됐고, 6월 6일부터 8월 6일까지 진행한 프로젝트 기획 공모(Pitch the Future)에 영화(장편) 38편, 음악 41편, 웹툰 21편이 접수됐다.

올해 공모 분야가 늘어나면서 지난해 전국 최초로 인공지능(AI) 기술 활용 영화만 참가한 ‘대한민국 AI 국제영화제’ 출품작 535편보다는 2배 이상 늘었다.

경기도는 프로젝트 기획 공모(Pitch the Future) 본선에 진출한 프로젝트 15개를 선정해 9월 1일 발표한 데 이어 단편 영화 공모에 참여한 작품 중 20개 본선 진출작도 심사를 마쳤다.

경기도는 9월 26일과 27일 공식 일정도 공개했다. 본선 진출 단편 영화 상영 및 GV(관객과의 대화), 프로젝트 기획 공모(Pitch the Future) 본선 피칭, 콘퍼런스와 제작 워크숍, AI 창작 멘토링 등이 진행된다.


안승순 기자
