‘최대 10% 혜택’ 강서사랑상품권 100억원 규모 발행

서울 강서구가 오는 17일 ‘서울강서사랑상품권’을 총 100억원 규모로 10일 발행한다고 밝혔다. 구매할 때는 7% 할인과 결제 금액의 3%를 돌려주는 페이백(환급)을 더하면 구매금액의 최대 10% 혜택을 받을 수 있다.

강서구는 추석 명절을 앞두고 구민들의 장바구니 부담을 덜고, 지역경제를 활성화하기 위해 기존 30억~60억원 수준인 지역상품권 발행 규모를 두배 가까이 늘려 100억원 규모로 발행한다고 밝혔다. 이에 따라 지난해 총 400억원인 발행 규모도 올해 520억원으로 늘어나게 된다.

오는 17일 오후 5시부터 서울페이플러스(서울페이+) 애플리케이션에서 구매할 수 있다. 1인당 최대 50만원까지 구매 가능하며 보유 한도는 최대 150만원이다. 사용 기한은 발행일로부터 5년이다. 법인은 보유 한도 제한은 없지만, 할인 혜택은 적용되지 않는다.

지역상품권은 강서구 소재 음식점·미용실·약국·편의점 등 약 2만 6000여개 가맹점에서 쓸 수 있다. 소상공인의 경우 결제 수수료 부담이 없다.

강서구 관계자는 “추석을 앞두고 구민들께 실질적인 혜택을 드리고, 지역 상권에도 활력을 불어넣기 위해 상품권 발행을 확대했다”며 “앞으로도 주민 가계 부담을 줄이고, 지역 경제를 살리기 위한 다양한 정책을 발굴하겠다”고 말했다.


김주연 기자
