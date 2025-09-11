韓日 수도 부시장급 14년 만에 만남

서울Pn

미야사카 부지사, 서울시청 방문
서울·도쿄 디지털 정책 협력 논의


  •
김태균(왼쪽) 서울시 행정1부시장과 미야사카 마나부 도쿄도 부지사가 지난 9일 면담에서 기념사진을 찍고 있다.
서울시 제공


김태균 서울시 행정1부시장과 서울을 방문 중인 미야사카 마나부 도쿄도 부지사가 지난 9일 만나 양국 수도 간 디지털 정책 협력 방안을 논의했다고 서울시가 10일 밝혔다.

미야사카 부지사는 민간 기업 출신으로 도쿄도 디지털 정책을 총괄하는 최고정보책임자(CIO)이자 거브테크(GovTech) 도쿄 대표이사를 겸하고 있는 디지털 분야 전문가다. 이번 면담은 서울시 디지털 정책 우수 사례를 공유하고 도쿄도 디지털 정책 수립에 활용하기 위한 미야사카 부지사의 요청으로 마련됐다.

서울시는 ﻿미야사카 부지사 측에 ‘인공지능(AI) 서울 2025 비전’, ‘사이버 보안 강화 방안’ 등 시의 디지털 정책을 소개하고, 스마트시티 분야 ﻿협력 방안을 모색했다. 미야사카 부지사는 면담에서 일본의 디지털 전환(DX) 정책을 소개하면서 행정 효율화와 시민 참여 확대를 위해 AI와 데이터 활용을 강화하고 있다고 설명했다.

한편 도쿄도 고위급 인사의 서울시 방문은 2011년 10월 요시카와 가즈오 부지사가 아시아대도시네트워크21(ANMC21) 서울 총회에 참석한 이후 14년 만이다.﻿


안석 기자
2025-09-11 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
