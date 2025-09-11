서울Pn

“스타트업 성장시키는 브랜딩”…19일 관악S밸리 창업페스티벌

노희영 컨설턴드 ‘브랜딩 특강’부터
번개장터·스파크플러스·이벤터스 대표


  •
관악S밸리 창업페스티벌
박준희 관악구청장이 지난해 열린 관악S밸리 창업페스티벌에서 인사말을 하고 있다.
관악구 제공


서울 관악구는 서울대학교, 서울창업센터관악과 함께 오는 19일 관악구청에서 ‘2025 관악S밸리 창업페스티벌’을 개최한다고 11일 밝혔다.

6회째인 올해 행사는 ‘팬덤을 만드는 창업, 브랜딩이 답이다’를 주제로 고객 로열티(충성도)를 높이는 브랜드 전략과 시장 확장에 대한 통찰을 제공할 계획이다.

구청 대강당에서는 개막행사에 이어 전 CJ 브랜드전략 고문인 노희영 대표가 ‘브랜딩 특강’을 진행한다. 오후에는 번개장터·스파크플러스·이벤터스 대표들이 마케팅 노하우를 전수하는 ‘창업 토크쇼’도 열린다.


  •
제6회 관악S밸리 창업페스티벌 홍보 포스터
제6회 관악S밸리 창업페스티벌 홍보 포스터


지하 1층 일자리카페에서는 ‘창업 아이디어 현장 발표대회’가, 별관 강당에서는 초등학생들이 제작한 로봇을 선보이는 ‘서울대학교 로봇·AI(인공지능) 경진대회’가 열린다.

본관 로비에는 스타트업 홍보 부스와 로봇 체험존을 운영한다.

행사 참가를 원하는 주민은 포스터 내 QR코드 또는 공식 홈페이지에서 신청하면 된다.

박준희 구청장은 “창업 생태계는 이제 생존을 넘어 글로벌 팬덤과 브랜드 중심의 성장과 확장을 고민하는 시기에 와있다”며 “이번 창업페스티벌을 통해 스타트업이 성장의 ‘핵심 공식’을 배우고 유니콘 기업으로 도약할 기회를 갖기를 바란다”고 말했다.

김주연 기자
