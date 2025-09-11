서울Pn

동대문구, 포르쉐와 '빗물정원 가드닝' 봉사활동

서울 동대문구 빗물정원 가드닝 봉사활동 참가자들이 함께 기념사진을 찍고 있다. 동대문구 제공


서울 동대문구는 지난 10일 장평공원 빗물정원에서 포르쉐코리아, 서울그린트러스트와 함께 민·관 협력 봉사활동을 진행했다고 11일 밝혔다.

이날 행사에는 김기현 동대문구 부구청장, 마티아스 부세 포르쉐코리아 대표이사, 서울그린트러스트 관계자가 참여해 잡초 제거, 마사 멀칭, 식물 심기 등 빗물정원 유지·관리 활동을 펼쳤다. 참가자들은 생태 지도를 작성하며 서식처 관점에서 공원을 관찰, 도심 속 생태 가치와 회복 필요성을 직접 체감했다.

이번 봉사활동은 포르쉐코리아의 사회공헌 캠페인 ‘포르쉐 두 드림(Porsche Do Dream)’과 연계돼 민간 기업이 지역 생태계 회복에 직접 기여했다는 점에서도 의미가 크다고 구는 설명했다.

동대문구는 1인당 도시숲 면적이 서울시 최하위권에 머무는 현실을 극복하기 위해 생활권 정원 조성, 노후공원 리모델링, 시민참여 프로그램 확대 등을 적극 추진해왔다.

이필형 동대문구청장은 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 생활권 녹지를 확대하고, 시민이 직접 참여하는 프로그램을 통해 기후위기 대응 도시 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.


안석 기자
