양천구, 서울시 재난의료 교육·훈련 경진대회서…종합 ‘우수상’ 수상

재난대비·종합훈련 부문 높은 평가

재난골든벨 개인전도 1·3위 수상

2025 서울시 재난의료 교육·훈련 경진대회서 우수상을 받은 양천구 보건소 신속대응반. 양천구 제공

서울 양천구는 재난 발생 현장의 응급의료 대응역량을 점검하는 ‘2025 서울시 재난의료 교육·훈련 경진대회’에서 재난대비와 종합훈련 부문 우수상을 받았다고 12일 밝혔다.서울시가 주최하고 서울응급의료지원센터가 주관한 이번 대회는 25개 자치구 보건소 신속대응반 200여 명이 참여했다. 대회는 다수사상자가 발생하는 재난 상황을 가정한 도상훈련을 비롯해, 재난안전통신망(PS-LTE) 활용 훈련, 우수사례 발표, 재난골든벨 등으로 구성돼 각 자치구의 재난대응 역량을 종합적으로 점검했다.구 보건소 신속대응반은 이번 대회에서 재난 발생 시 대응계획 수립과 자원관리 체계를 점검하는 ‘재난대비’ 분야와 실제 재난 상황을 가정해 현장응급의료소 운영 능력 등을 평가하는 ‘종합훈련’ 부문에서 두각을 나타내며 우수상을 거머쥐었다.또한 재난 관련 법령과 응급의료 비상대응 지식을 겨루는 ‘재난골든벨’ 개인전에서도 1등과 3등을 동시에 차지했다.구는 그간 재난 상황에 대비해 관계기관과 긴밀한 공조 체계를 구축하고, 모의훈련과 교육을 꾸준히 이어왔다. 이를 통해 소방청이 주관하는 ‘긴급구조 지원기관 능력평가’에서도 2년 연속 우수기관으로 선정되며 재난 현장에서의 유기적 협력과 긴급구조 대응 역량을 인정받기도 했다.이기재 양천구청장은 “우리 구는 재난 상황에서 인명 피해를 최소화하고 신속하게 대응할 수 있도록 꾸준히 훈련을 이어가고 있다”며 “앞으로도 구민의 생명을 지키는 골든타임 확보를 위해 재난의료 대응 역량을 체계적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자