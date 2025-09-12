미아·구로·홍은·망우동에 모아주택 4093세대 공급

서울시 소규모주택정비 통합심의 소위원회 통과



강북구 미아동 90-45번지 일대 모아주택 조감도

구로구 구로동 511 일대

서대문구 홍은동 10-18 정비 후 조감도

홍은동 10-18 위치도

서울 강북구 미아동, 구로구 구로동, 서대문구 홍은동, 중랑구 망우3동 일대에 모아주택 총 4093세대(임대 796세대)가 공급된다.서울시는 지난 11일 제13차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 ▲강북구 미아동 90-45번지 일대 모아주택 ▲ 구로구 구로동 511일대 모아타운 ▲ 서대문구 홍은동 10-18일대 모아타운 ▲ 중랑구 망우3동 474-29일대 모아타운 등 사업지역 4곳을 통과시켰다고 12일 밝혔다.먼저 강북구 송중초 인근 미아동 90-45번지 일대 모아주택 사업지에는 4개동 지하 2층 지상 16층 규모의 주거단지가 조성된다. 기존 105세대에서 175세대(임대주택 35세대 포함)로 주택공급이 67% 확대된다. 전체 세대수의 20% 이상을 임대주택으로 포함시키면서 용적률 완화(200%→249.91%) 혜택을 받았다.기존 도로는 보차도가 분리되지 않았으나 대지 안 공지 2m를 활용해 보도를 신설한다. 송중초 남측에는 공원을 조성한다. 2030년까지 사업을 완료한다는 목표다.구로구 구로동 511일대 모아타운 사업은 모아주택 4개소를 추진해 기존 대비 161세대 늘어난 1317세대(임대 213세대 포함)를 공급하는 내용이다. 이 지역은 용도지역 상향(제2종→제3종 일반주거지역) 등으로 사업성을 확보했다.주민 편의를 위해 주거지와 구로동로40길을 공공 보행통로로 연계한다. 구로동로42길에는 지역 주민들이 함께 이용할 수 있는 가로 활성화 공간을 배치한다.아울러 서대문구 홍은동 10-18번지 일대는 노후 저층 건축물이 밀집한 대상지에 모아주택 321세대(임대 38세대 포함)를 2030년까지 공급한다. 기존 140세대에서 181세대 늘어난 규모다.지난해 11월 모아타운 주민 제안 신청 이후 서울시 전문가 사전자문, 주민설명회, 주민공람 절차를 거쳐 심의에 상정됐다.주진입도로인 홍은중앙로를 모아주택 개발 규모에 맞게 도로 너비(8ｍ→10ｍ)를 늘리고, 북한산 근린공원으로 이어지는 홍은중앙로9길도 확폭(6ｍ→7ｍ)해 주거 환경을 개선한다.또한 중랑구 망우3동 474-29번지 일대에는 모아주택 4개소를 지어 총 2280세대(임대 510세대 포함)를 공급한다.기존 제1종, 제2종(7층 이하), 제3종 일반주거지역으로 혼재돼 있던 용도지역을 모두 제3종일반주거지역으로 상향해 사업성을 대폭 높였다.인근 혜원 중·고등학교 학생의 안전한 통학 환경을 조성하기 위해 상봉로16길(10ｍ→14ｍ), 봉우재로58길(6ｍ→11ｍ)에 보도를 신설하고 도로를 확충한다.상봉로와 봉우재로에는 길을 따라 연도형 가로 활성화 시설을, 겸재로61길에는 개방형 공동이용시설을 배치한다. 모아타운 중심인 망우3동 주민센터와 연계해 이용할 수 있는 어린이공원도 짓는다.최진석 시 주택실장은 “주거환경이 획기적으로 개선되고, 4093세대 주택공급으로 주거 안정에 기여할 것”이라며 “공공성 강화와 도로 확폭, 보행로 신설 등 정비기반시설 확충으로 지역 발전을 끌어낼 것으로 기대한다”고 말했다.김주연 기자