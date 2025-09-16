정영균 전남도의원, “댐 수면부 상수원 보호구역 반드시 축소시켜야”

현실적인 상수원 보호·주민 경제 활성화 균형 강조



정영균 위원장이 수계관리 특별위원회 제2차 회의를 진행하고 있다.



수계관리 특별위원들이 수계관리 현황에 대한 질의응답을 하고 있다.

전라남도의회 수계관리 특별위원회가 지난 15일 도의회 보건복지환경위원회 회의실에서 제2차 회의를 열고 “댐 수면부 상수원 보호구역을 반드시 축소시켜야 한다”고 촉구했다.이날 회의는 정영균(더불어민주당·순천1) 위원장을 비롯한 특별위원들과 김정섭 전라남도 환경산림국장 등이 참석한 가운데 수계관리기금 및 댐 주변 주민지원사업 등 추진사항에 대한 보고 청취와 질의응답 순으로 진행됐다.정영균 수계관리 특별위원장은 “주암댐 등 댐 주변 상수원 보호구역 지정 현황을 정확히 파악하는 것이 중요하다”며 “현재 댐 수면부 전체가 보호구역으로 지정된 것은 아니기 때문에 보호구역과 제외 구역을 명확히 구분할 수 있도록 정확한 자료를 확보하는 것이 필요하다”고 강조했다.정 위원장은 “특히 주암댐의 상수원 보호구역 조정은 불가피한 상황으로 과도한 규제가 댐 주변 주민들의 지역 경제 활동에 큰 제약이 되고 있다”고 지적했다. 이어 “상수원 보호와 주민들의 경제 활동 요구를 균형 있게 고려해 보호구역을 축소하는 방안도 필요하다”며 “전남도가 불필요한 규제를 완화해 낙후된 댐 주변 주민들의 경제 활성화를 위해 심폐 소생하는 역할을 해야 할 것”을 주문했다.수계관리 특별위원회는 정영균 위원장과 진호건(더불어민주당·곡성) 부의원장, 강정일(더불어민주당·광양2), 한춘옥(더불어민주당·순천2), 조옥현(더불어민주당·목포2), 이현창(더불어민주당·구례), 류기준(더불어민주당·화순2), 김재철(더불어민주당·보성1), 정철(더불어민주당·장성1), 박원종(더불어민주당·영광1) 위원 등 10명으로 구성됐다.특별위원회는 앞으로도 지속 가능한 수계 관리를 통해 지역 주민들의 삶의 질을 높이기 위한 현장 방문 등 활발한 활동을 이어갈 예정이다.무안 최종필 기자