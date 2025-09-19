순천시, 민·관 협의기구 ‘제2기 공공보건의료협의회 출범’

필수의료지원재단설립 시동

응급의료체계 개선 위한 본격 논의 시작



순천시가 민·관 협의기구인 ‘제2기 공공보건의료협의회’를 출범했다.



노관규 시장이 공공보건의료협의회에서 2기 위촉 위원들의 적극적인 활동을 당부하며 인사말을 하고 있다.

순천시가 제2기 공공보건의료협의회를 개최하고, 신규 위원 위촉과 함께 지역 보건의료 현안을 논의해 관심을 끈다.공공보건의료협의회는 지역사회 공공보건의료 발전과 시민의 건강 보호·증진을 위한 민·관 협의기구다. 공공보건의료 시행계획 수립, 필수 의료 확충 등을 위한 자문 및 정책 제안을 수행한다.지난 15일 시청 소회의실에서 열린 협의회에는 순천지역 주요 병원장을 비롯 의료계 대표자들이 위원으로 참여해 공공보건의료 협력 기반을 한층 강화했다.회의에서는 김재혁 성가롤로병원 권역응급의료센터장의 ‘순천지역 응급의료체계의 문제점과 개선방안’에 대한 주제 발표가 이어졌다. 위원들은 자유토의를 통해 환자 이송 체계 개선, 전문 인력 확충, 병원 간 협력 강화 등 구체적 대안을 논의했다.특히 시는 올해말 설립 예정인 ‘순천필수의료지원재단’과 이번 협의회를 긴밀히 연계해 지역 의료정책을 체계적으로 추진한다는 계획이다.재단은 응급·심뇌혈관질환·소아·분만 분야 등 시민의 생명과 직결되는 필수의료 서비스를 중점적으로 지원한다. 지역 완결형 의료체계 구축에 중추적인 역할을 담당할 예정이다.노관규 시장은 “제2기 공공보건의료협의회는 곧 설립될 필수의료지원재단과 함께 지역 필수의료 정착의 마중물 역할을 할 것”이라며 “시민들이 안심할 수 있는 응급 및 필수의료 체계를 구축하고, 의료 사각지대를 해소하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 지난 1기 협의회에서는 ‘순천형 공공보건의료 마스터플랜 연구용역’에 다양한 의견을 제시하며, 순천시 필수의료 정책추진 방향을 제안하는 등 의미 있는 성과를 거둔 바 있다.순천 최종필 기자