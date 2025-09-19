프로배구 컵대회 여자부 경기, 여수시민 무료 개방

서울Pn

여자부 경기 지정석은 유료, 남자부 경기는 현장 선착순 무료 관람


2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 홍보물.


2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 전 경기의 비지정석이 여수시민에게 무료로 개방된다.

전남 여수시는 오는 21∼28일 진남체육관에서 열리는 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 전 경기의 비지정석을 여수시민에게 무료로 개방한다고 19일 밝혔다.

여수시는 이번 무료 개방이 한국배구연맹(KOVO) 측의 미숙한 행정으로 외국팀, 외국인 선수가 참가하지 못하는 등 파행이 빚어진 데 대해 여수시에 보상하는 차원이라고 설명했다.

여자부 경기 지정석은 유료 관람이며 남자부 경기는 현장 선착순 무료 관람으로 진행될 예정이다.

여수시민은 온라인 또는 현장에서 티켓을 예매할 수 있으며, 현장 매표소에서 신분증 등으로 거주지를 증명한 후 지류 티켓으로 교환해 입장할 수 있다.

현장 발권 시에도 동일한 절차가 적용되나 매진일 경우 입장이 제한될 수 있다.

여수시 관계자는 “많은 시민이 경기장을 찾아 프로배구 열기를 즐기고 대회가 성공적으로 마무리되도록 함께해 주길 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 한국배구연맹 홈페이지(https://kovo.co.kr)에서 확인할 수 있다.

여수 류지홍 기자
