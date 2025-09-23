양천구, 추석맞이 직거래 장터…제철 과일·명절 선물 세트 등 저렴하게

전국 45개 지자체 70개 우수업체 참여



2025년 양천구 추석맞이 직거래 장터‘ 홍보 포스터. 양천구 제공

서울 양천구는 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 ‘2025년 추석맞이 직거래 장터’를 운영한다고 23일 밝혔다. 오는 25일과 26일 이틀간 신정동 양천공원에서 진행한다.구는 매년 자매결연 지역과 우호 협력 지자체 등의 우수 특산물로 직거래 장터를 운영하고 있다. 생산자가 직접 판매하는 방식으로, 유통 비용을 줄이고 품질은 높였다. 소비자는 시중보다 저렴한 가격에 전국 각지의 질 좋은 명절 성수품을 한자리에서 비교하며 구매할 수 있다.이번 장터에는 전국 45개 지자체에서 추천한 70개 우수 업체가 참여하며, 농·축·수산물, 제철 과일, 명절 선물 세트 등 300여 개 품목을 선보인다. 특히 11개 지자체에서 17곳의 업체가 새롭게 참여하면서 경기 가평군의 잣, 경북 경산시의 인절미, 전북 부안군의 새우젓 등도 판매한다.구매 고객에게는 1시간 무료 주차권이 제공되며, 관내만 당일 무료 배송 서비스도 운영된다. 또 고객이 직접 포장할 수 있도록 자율 포장 부스도 마련했다.이기재 양천구청장은 “이번 직거래 장터는 주민에게 품질 좋은 명절 특산물을 합리적인 가격에 제공하는 동시에, 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하는 상생의 장이 될 것”이라며 “많은 구민이 방문해 따뜻하고 풍요로운 명절을 준비하시길 바란다”고 말했다.유규상 기자