강서, 설맞이 전통시장 온누리상품권 환급 행사 추진

일정금액 땐 2만원 상당 제공



진교훈(오른쪽) 서울 강서구청장이 지난해 1월 설을 맞아 송화벽화시장에서 온누리상품권으로 떡을 구매하고 있다.

강서구 제공

서울 강서구는 설 명절을 맞아 전통시장에서 ‘온누리상품권 환급행사’를 비롯해 다양한 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.장바구니 물가 부담을 덜고 전통시장에서 소비를 촉진하기 위해 일정 금액 이상을 구매하면 최대 2만원 상당의 온누리상품권으로 환급해주는 행사가 잇따라 열린다.방신전통시장에서는 5~6일 이틀간 5만원 이상 물품을 구매하면 1만원을 환급받을 수 있다. 지하철 5호선 우장산역 인근 송화벽화시장에서는 5일 하루 동안 4만원 이상 구매하면 1만원을 환급해준다. 오는 6일에는 3만원 이상을 구매한 고객 중 추첨으로 라면과 주방용품을 증정한다.화곡4동 남부골목시장은 오는 9일 5만원 이상을 구매하면 1만원을 환급해준다. 14~15일 이틀간 투호 놀이, 제기차기 등 전통 놀이 체험과 상품 증정 행사도 예정돼 있다.지하철 화곡역과 까치산역 근처 전통시장 3곳은 9~10일 행사를 동시 진행한다. 화곡본동시장은 9만원 이상 구매하면 2만원을 환급한다. 화곡중앙시장은 3만원 이상 구매하면 1만원을 환급하고 윷놀이 체험을 하면 참기름이나 물티슈를 증정한다. 까치산시장은 5만원 이상 구매하면 1만원의 상품권으로 환급한다. 오는 10일부터 14일까지 강서수산시장과 남부골목시장에서는 국산 수산물을 6만 7000원 이상 구매하면 2만원 상당의 상품권으로 환급해준다.구 관계자는 “물가 상승과 경기 침체로 장보기가 부담되는 요즘 많은 주민이 전통시장을 찾아 따뜻한 설 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.김주연 기자