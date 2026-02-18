서울시, ‘모범관리단지’에 최대 3000만원 지원한다

“관리노동자 존중…입주민 화합 유도”



서울시청사 전경. 서울시 제공

서울시는 공동주택 관리노동자의 복지와 입주민 간 화합을 위해 노력하는 ‘모범관리단지’에 최대 3000만원을 지원한다고 18일 밝혔다.지원 대상은 서울에 있는 의무관리대상 공동주택 중 아파트 관리 전자결재 시스템 ‘S-APT’를 지난해 이용한 실적이 있고 관리규약에 ‘근로자 괴롭힘 방지 규정’이 반영된 단지다.선정된 단지는 지원금으로 관리노동자 휴게실 에어컨·공기청정기 설치, 경로당 등 커뮤니티 시설 보수 또는 공용 집기 구매, 공동체 활성화 프로그램 운영 등을 추진할 수 있다.참여를 원하는 공동주택은 오는 19일부터 다음달 13일까지 입주자대표회의와 관리주체(관리사무소) 공동명의로 신청서를 작성해 자치구에 제출하면 된다. 시는 다음달 심사위원회를 거쳐 지원 단지를 선정할 예정이다.이 사업은 2022년 시행돼 작년 159개 단지가 보조금을 받는 등 4년 동안 317곳의 단지에 약 37억원을 지원했다.최진석 서울시 주택실장은 “관리노동자가 존중받는 근무 환경이 조성되고 공동주택 구성원 간 소통과 화합을 도모할 수 있도록 모범단지를 적극 발굴해 지원하겠다”고 밝혔다.김주연 기자