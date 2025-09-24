“진짜 캠퍼스 라이프 체험” 도봉구, 중고등 학생 대학 탐방 지원

10월 25일, 11월 1일 두 차례

서울 도봉구가 지역 중·고등학생을 대상으로 ‘진짜 캠퍼스 라이프’를 체험하는 명문대 탐방 프로그램을 마련했다고 24일 밝혔다. 일정은 다음 달 25일과 11월 1일 두 차례 진행된다.10월 25일에는 연세대·한양대·경희대를, 11월 1일에는 서울대·연세대·경희대를 방문한다. 학생들은 오전 9시 도봉구청에서 집결해 각 대학을 탐방한 뒤 다시 구청으로 돌아오며, 왕복 교통비와 중식 등 경비는 전액 구가 부담한다.탐방 일정에는 캠퍼스 투어와 학식 체험은 물론, 중요과목 학습 전략 안내와 소그룹 진로 멘토링도 포함된다. 심층 진로 멘토링은 학생 5명당 멘토 1명이 배정돼 입시 준비와 대학 생활 전반에 대한 조언을 받을 수 있으며, 예체능 계열 희망자는 전공 멘토가 우선 배정된다.모집 인원은 대학별 40명씩 총 240명으로, 지역 내 중·고등학생이면 누구나 참여할 수 있다. 신청은 다음 달 17일까지 홍보 포스터의 네이버폼 또는 QR코드를 통해 가능하며, 선착순으로 마감된다.오언석 도봉구청장은 “우리 학생들이 이번 프로그램 참여로 교실을 벗어나 더 넓은 세상에서 자신의 미래를 그려보고, 목표를 향해 나아갈 자신감을 얻길 바란다”고 말했다.유규상 기자