경북도의회 배진석 부의장, 국회-지방의회 라운드테이블 참석

기후위기·지방소멸·민생경제 활성화 해결 위한 중앙-지방 협력 강조


  •
24일 국회 본관 접견실에서 열린 ‘국회-지방의회 라운드테이블’에 참석한 배진석 부의장. 경북도의회 제공


경북도의회(부의장 배진석)은 24일 국회 본관 접견실에서 열린 ‘국회-지방의회 라운드테이블’에 참석하여 국회와 지방의회의 상생 협력 방안을 논의했다.

이번 회의는 우원식 국회의장이 주재했으며, 전국 시도의회의장과 부의장 12명이 함께했으며 국회방송 유튜브를 통해 생중계됐다.


  •
국회-지방의회 라운드테이블 전경. 경북도의회 제공


이날 회의에서는 지난 23일부터 24일까지 국회 중앙잔디광장 등 국회 경내에서 열리고 있는 국회 입법박람회의 3대 의제인

▲기후위기 극복 ▲지방소멸 대응 ▲민생경제 활성화를 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌고, 국회와 지방의회는 공동선언문을 채택하여 국민 앞에 실천 의지를 밝혔다. 이는 국회와 지방의회가 처음으로 공동선언문을 공식 채택한 자리로, 중앙-지방 협력의 제도화를 위한 중요한 계기가 되었다.


  •
국회-지방의회 라운드테이블 단체 기념촬영. 경북도의회 제공



배진석 부의장은 자유발언에서 “기후위기극복·지방소멸 대응·민생경제 활성화는 서로 긴밀히 연결된 하나의 과제이며, 국회와 지방의회가 함께 머리를 맞대야 하는 이유가 바로 여기에 있다”며 ▲지역 맞춤형 기후대응 법·제도 정비 ▲재생에너지 전환을 위한 재정 지원 확대 ▲기후위기 대응 교육과 참여 활성화 등 세 가지 협력 방향을 제안했다.

또한 배 부의장은 “경상북도의회는 국회와의 긴밀한 협력을 통해 도민이 직접 체감할 수 있는 정책 성과를 만들어 가겠다”며, 앞으로도 중앙과 지방이 함께하는 변화를 선도해 나갈 것을 다짐했다.

