김진남 도의원, ‘명절마다 잊지 않는 정성’···조례사회복지관에 누룽지 후원

설·추석 등 매년 명절에 누룽지 온정 나눠



김진남(왼쪽 세번째) 전남도의원이 추석을 맞아 순천조례사회복지관을 방문해 누룽지를 전달하며 따뜻한 온정을 나눴다. 왼쪽 두번째와 네번째는 류상철 조례사회복지관장과 이기장 뉴스깜 대표.

전남도의회 교육위원회 김진남(더불어민주당·순천5)의원이 24일 명절인 추석을 맞아 순천시 조례동에 위치한 조례사회복지시설을 방문해 정성껏 준비한 누룽지를 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.이번 방문은 단순한 행사를 넘어 김 의원이 설날과 추석 등 해마다 이어오고 있는 지속적인 나눔 활동의 일환으로 진행돼 눈길을 끌었다. 조례사회복지관에 거주중인 어르신들과 관계자들은 “꾸준한 나눔 정신에 큰 감동을 받고 있다”고 분위기를 전했다.김 의원은 “누룽지는 어르신들에게는 소화도 잘 되고 따뜻한 정을 느낄 수 있는 음식이라 생각해 매년 직접 준비하고 있다”며 “작은 정성이지만 명절을 앞두고 조금이나마 위로가 되길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 펼치겠다”며 “복지 사각지대 해소와 주민 복지 향상을 위한 의정 활동에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.류상철 조례사회복지관장은 “매년 잊지 않고 찾아와 주시는 김 의원님 덕분에 어르신들이 명절을 더욱 따뜻하게 보내고 있다”며 “누룽지 한 봉지에 담긴 정성과 마음이 큰 힘이 된다”고 감사의 뜻을 밝혔다.순천 최종필 기자