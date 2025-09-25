서초 양재천 수영장, 가을꿈놀이터로 ‘변신’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구는 양재천 수영장을 가을을 맞아 오는 27일부터 어린이 테마파크인 ‘가을꿈놀이터’로 운영한다고 25일 밝혔다.‘가을꿈놀이터’는 총 6400㎡ 규모의 기존 수영장 부지와 시설을 활용한 다양한 놀이시설과 휴식공간으로 구성됐다. 입구에는 16인승 미니 바이킹과 꼬마 기차가 설치되며, 아이들에게 인기 있는 놀이기구인 에어바운스를 기존 2종에서 4종으로 확대한다.또 어린이풀·유수풀은 각 장소의 특징을 이용한 체험공간으로 꾸며졌다. 어린이풀에서는 물 위를 데굴데굴 굴러다니는 워터볼과 꼬마보트를 체험할 수 있고, 유수풀에서는 이지롤러를 즐길 수 있다.지난해 큰 호응을 얻었던 개별 휴식공간 ‘서초 그린하우스’와 라탄 소재 야외 휴게소파도 변함없이 운영한다. 매점, 공용 실내 휴게실, 화장실 등 편의시설을 함께 갖춰 이용객들이 활동 중에도 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 어린이들의 경우 사고의 위험이 높은 만큼 안전요원들을 시설 곳곳에 배치해 쾌적하고 안전한 운영을 도울 예정이다.가을꿈놀이터는 다음달 26일까지 운영되며, 운영 기간은 화~일요일 오전 10시부터 오후 5시까지다. 매주 월요일과 추석 당일은 휴무다. 입장료는 서초구민 1000원, 타 구민 2000원이며 이용료는 시설별 상이하다. 모든 놀이시설을 이용할 수 있는 1만원대 종합권도 판매한다.안석 기자