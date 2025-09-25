양천구, 공항소음피해지역 장학생 330명 선발…‘역대 최대’

9월 29일부터 10월 17일까지

초·중·고·대학생 대상, 총 5억원

선발인원 전년 대비 약 70명 증가



2025 양천구 공항소음피해지역 장학생 모집 안내문. 양천구 제공

서울 양천구는 ‘공항소음피해지역 장학생’ 330명을 선발한다고 25일 밝혔다.

공항 소음으로 학습권을 침해받고 있는 소음대책지역 및 인근지역 거주 학생을 지원하기 위해서다.

특히 올해는 역대 최대 규모인 총 5억원의 장학금이 지급될 예정이며, 선발 인원도 전년 대비 약 70명 늘렸다.

장학생은 일반, 운동부, 소음피해 가중지역 등 3개 분야로 구분했다. 초·중·고등학생 153명, 대학생 177명을 선발하고, 초·중학생은 50만원, 고등학생은 100만원, 대학생은 200만원을 지원한다.

일반 장학생 대상은 지난 19일을 기준으로 양천구 공항소음대책지역 및 인근지역에 1년 이상 거주 중인 고등학생 133명, 대학생 177명 등 총 310명이다.

신청은 오는 29일부터 10월 17일까지 동주민센터를 방문하거나 등기우편으로 할 수 있다. 결과는 11월 중 개별 통보된다.

‘운동부 장학생과 소음피해 가중지역 장학생’은 가정형편, 학생품행 등을 종합적으로 고려하고, 학교장 추천을 거쳐 총 20명을 선발한다.

한편 구는 현재까지 총 1700여 명에게 약 25억원의 장학금을 지원했다.

이기재 양천구청장은 “지역적 한계로 피해받는 학생들이 공평하게 학업을 이어갈 수 있도록 장학금 규모를 꾸준히 확대하고 있다”며 “앞으로도 관계기관과 긴밀하게 소통하며 공항 소음 지역 학생들의 안정적인 교육환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

유규상 기자